Cyrille Van Belleghem, qui vient de prendre les fonctions de directeur de Porsche Distribution, s’est exprimé fin novembre 2019 dans le cadre des 3e rencontres économiques du territoire à Poissy. Il a notamment profité de cette manifestation pour présenter le futur projet de concession automobile, prévu pour 2021, dont les contours ont été relatés par le site Internet Actu.fr. Afin de « désengorger les sites parisiens » et de renforcer la représentation de la marque dans le département, Porsche France, via sa filiale Porsche distribution, va investir 10 millions d’euros pour bâtir un nouveau centre, qui sera situé à Poissy.

Début des travaux à l’été 2020

Présentée comme « le site de référence en France pour la distribution de la marque », par Cyrille Van Belleghem, cette concession de 9 800 m2, qui s'articulera sur trois niveaux, sera bâtie sur un terrain de 12 000 m2. Le permis de construire devrait être déposé d’ici à la fin de l’année 2019 et le début des travaux est annoncé pour l’été prochain. Le site intégrera un centre de formation technique pour les collaborateurs des ateliers du réseau Porsche France ainsi qu’une école de formation.

Six implantations en Île-de-France

La filiale Porsche distribution, qui affiche un chiffre d’affaires de 127M€ et un volume de vente de 1 500 voitures neuves et d'occasion s’articule autour de six implantations en Île-de-France, situées à Saint-Germain-en-Laye, Vélizy, Levallois, Paris 16e, Saint-Maur-des-Fossés et Ferrières-en-Brie.