Après plusieurs développements importants en Italie ces derniers mois, Porsche Holding Salzburg a pris la direction du Portugal pour poursuivre son expansion en Europe. La filiale de distribution de Volkswagen a signé fin avril des contrats avec l’entité Sociedade de Importação de Veículos Automóveis (SIVA), qui appartient au plus grand groupe de distribution automobile portugais SAG, pour reprendre l’importation des marques Volkswagen (VP et VUL), Audi, Škoda, Bentley et Lamborghini dans le pays. L'importateur portugais SIVA vendait par le passé environ. Il emploie 650 collaborateurs.PHS devrait assumer la responsabilité opérationnelle commerciale au Portugal à partir du 4trimestre 2019.« À moyen terme, le Portugal, avec environ 30 000 véhicules neufs par an, comptera parmi l'une de nos plus grandes sociétés d'importation et complète de façon idéale notre champ d'action dans la région Europe de l'Ouest », commente Hans Peter Schützinger, le porte-parole de la direction de Porsche Holding Salzburg.Avec le Portugal, Porsche Holding fait ainsi son entrée dans un 22marché en Europe. Ce dernier opère également en Asie (Chine, Malaisie) et en Amérique du Sud (Chili, Colombie).