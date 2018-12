Avec la cession du groupe PGA à Emil Frey en milieu d’année 2017, Porsche Holding Salzburg a perdu des volumes (130 000 VN précisément) mais la filiale en a depuis récupéré à la faveur d’opérations de croissance externe, principalement localisées en Italie . Implanté dans 27 pays*, le groupe va conclure l’exercice 2018 avec un volume de vente depar rapport à l’exercice 2017 (789 800 unités).(20 pays dont l’Autriche, les Pays de l'Europe centrale et orientale, la Colombie, le Chili, Singapour...), la filiale de distribution de Volkswagen s’attend à vendres.(23 pays), le volume va se situer« Nous sommes parvenus à compenser plus de la moitié du volume perdu de voitures neuves suite à la vente du groupe PGA grâce à la performance accrue du marché et aux nouvelles acquisitions », commente Hans. Peter Schützinger , qui a remplacé l’an passé Alain Favey au poste de PDG de Porsche Holding Salzburg. En Chine, où six nouveaux points de vente ont été ouverts en 2018 sous l’impulsion de la filiale Porsche Automotive Investment China, le groupe entrevoit unLa filiale de distribution de Volkswagen table sur un volume global den vendus en 2018, en repli de 17,1% (256 900 en 2017).Porsche Holding Salzburg dénombre, soit 24 de plus qu’en fin d’année dernière.*Autriche, Europe occidentale et Europe du Sud-Est, Colombie, Chili, Chine, Malaisie, Singapour et Brunei.