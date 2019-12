Dans le cadre de sa traditionnelle conférence de presse de décembre, Porsche Holding Salzburg (PHS) a annoncé ses perspectives commerciales sur l’exercice 2019. La filiale de distribution de Volkswagen anticipe un volume de 757 200 véhicules neufs commercialisés dans le monde, soit une croissance de 1,9% par rapport à l’exercice 2018. Le groupe autrichien opère dans 29 pays à travers le monde et commercialise les marques Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini et Ducati (citées dans l’ordre d’importance des volumes de vente).

Une hausse portée par l’activité retail

Ces derniers mois, PHS s’est notamment développé au Japon, au Portugal et a conforté sa position sur le marché italien. En 2019, il entrevoit un volume de 365 000 VN commercialisés dans le cadre de ses activités d’importateurs (-1,5%), à travers ses implantations en Europe (15 marchés en Europe centrale et orientale), qui pèsent 90% de ses ventes, et en Colombie, au Chili, à Singapour, en Malaisie et à Brunei.

Son activité « retail » devrait en revanche croître de l’ordre de 5,8%, pour un volume de 392 400 voitures neuves, porté par les acquisitions réalisées en Italie, au Japon et en Chine. Porsche Holding Salzburg opère en Italie (Porsche Inter Auto), en Allemagne (VGRD), en France (VGRF), en Espagne (VGRS), ainsi qu’en Suède, au Portugal, au Japon, en Chine et au Chili. Le marché européen représente une part de 90% de ses ventes en « retail ».

494 concessions dans le monde pour Porsche Holding

La filiale de distribution de Volkswagen vise un volume de 221 000 véhicules d’occasion commercialisés en 2019, soit une progression de 3,6% par rapport à 2018. Au total, PHS devrait commercialiser un peu moins d’un million de véhicules dans le monde en 2019. Au total, l’opérateur dispose de 494 points de vente, un nombre en augmentation de 37 établissements.