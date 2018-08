Après avoir signé un accord portant sur le rachat du groupe Bonaldi en juillet 2018 , qui distribue les marques du groupe Volkswagen dans le Nord de l'Italie, Porsche Holding Salzburg annonce son entrée dans le capital de la société Vicentini. Les deux acteurs vont d’abord faire route commune dans le cadre d’une coentreprise. Le contrat de vente, conclu le 1er août 2018, prévoit ensuiteLa société Vicentini distribue les marques Volkswagen, Volkswagen véhicules utilitaires, Audi et Porsche à Vérone. En 2017, elle a commercialisé 6 700 voitures neuves et réalisé un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros.« Nous venons de reprendre le groupe de distribution Bonaldi à Bergame et nous nous réjouissons de cette nouvelle acquisition prestigieuse, qui représente un relai pour nos objectifs de croissance ambitieux dans le domaine du retail en Italie », commente Johannes Sieberer, directeur de Porsche Holding pour le retail en Autriche, CEE, Italie, Suisse et Chine.En Italie, à travers sa filiale Eurocar Italia, Porsche Holding est déjà présent dans la région du Frioul-Vénétie-Julienne, en Lombardie et en Toscane via 19 implantations.« Par l'achat progressif de Vicentini, Eurocar fera plus que doubler son volume de vente de voitures neuves en seulement deux ans, pour atteindre le niveau d'environ 25 600 véhicules. Elle exploitera ainsi 20 sites de distribution et emploiera 850 collaborateurs », précise le groupe de distribution.En 2017, le chiffre d'affaires d'Eurocar Italia (sans les groupes Bonaldi et Vicentini) s'est