Le Centre Porsche de Lille, exploité par la filiale Volkswagen Group Retail France, a inauguré le 30 juin 2022 le concept Porsche Now place de l’Hermitage, au Touquet-Paris-Plage. C’est la première fois que la marque allemande déploie un tel concept en France. Ce pop-up store d’une superficie de plus de 75 m2 va animer le centre-ville de la station balnéaire du Pas-de-Calais pendant toute la période estivale. « L'objectif est de permettre aux Centres Porsche d’être présents là où ils n'ont pas de point de vente mais où se trouvent les groupes cibles et de nouer un premier contact », expose la marque.

Le Taycan et l’électromobilité mis en avant

Ce concept éphémère met l’accent sur l’électromobilité avec la présentation du Taycan. Le premier modèle 100 % électrique de la marque est accompagné d’une borne de recharge, ainsi que des Porsche eBikes, disponibles à l’essai. Les visiteurs peuvent également découvrir et acheter les produits Porsche Lifestyle. « Un salon de personnalisation est consacré à la consultation et à l’accompagnement individuel des clients pour la configuration de leur futur véhicule. Des échantillons de peintures de carrosserie et de cuirs intérieurs sont accessibles afin d’imaginer aisément sa future voiture », détaille Porsche. Un casque de réalité virtuelle est mis à la disposition des clients pour leur permettre de découvrir en temps réel le résultat de leur configuration en tournant autour du véhicule ou en s’asseyant au volant.



Le constructeur souligne que des concepts similaires ont déjà vu le jour à travers le monde en Allemagne, en Suisse, en Grèce, au Japon, à Taiwan, au Brésil et au Canada. Le concept Porsche Now, qui se veut « flexible et agile », peut être déployé dans différents endroits, à différents moments de l'année. La marque précise que son installation dans d’autres villes n’a pas encore été décidée à ce jour.

