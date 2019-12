S’il a réussi son entrée dans le monde de la voiture à batteries avec sa nouvelle Taycan, Porsche l’a confirmé, son futur sera bien électrique. « D'ici 2025, nous aurons franchi un point de bascule et Porsche construira plus de 50% de son volume annuel avec une prise électrique, sous une forme ou une autre, qu'il s'agisse de technologie hybride rechargeable ou entièrement sur batterie », selon le PDG de la marque allemande en Amérique du Nord, Klaus Zellmer. Mais, ce dirigeant n’a pas omis de dire que si cet engagement est « énorme », le moteur à combustion ne disparaîtra pas pour autant, appuyant ses propos sur l'exemple de son modèle phare, la Porsche 911.

Un Macan 100% électrique

Le début de cette transition sera sans nul doute marqué par l’arrivée de la version 100% électrique du Macan en 2020-2021, nous avions d'ailleurs donné les premiers éléments de ce futur SUV Porsche dès le mois de février 2019. Pour Klaus Zellmer, c’est l’arme anti-Tesla (et son modèle Y) : « la Macan électrique va se positionner sur de nombreux segments différents et attirer beaucoup de clients provenant de ces différents segments ». Mais, il est conscient du premier frein à l’achat d’un VE, sur ses principaux marchés que sont les Etats-Unis et la Chine (comme la marque d’Elon Musk). « Si vous prenez des mégapoles de 20 millions d'habitants où les gens habitent dans des grands immeubles, le défi est de pouvoir recharger votre voiture, et d'après nos statistiques, 90% du temps de recharge se fait à domicile ou au travail », a-t-il conclu.