Du made in Germany au made in Malaysia… Pour la première fois de son histoire, Porsche a décidé de se rapprocher de sa clientèle asiatique à l’instar des autres marques du groupe Volkswagen, en ayant pour projet d’inaugurer une usine d’assemblage en Malaisie dès 2022. Ce site, loin de ses terres industrielles européennes, qui aura l’honneur d’être le tout premier non-européen, produira ainsi des modèles spécifiques exclusivement pour ce marché local, de plus en plus porteur pour la marque. Entre 2019 et 2020, les ventes de Porsche y ont progressé de 9 %.

Porsche et son petit site industriel malaisien

Le ministre malaisien du Commerce Azmin Ali, a de son côté confirmé la nouvelle, et ce, pour faire face à la forte demande dans ce pays. Celui-ci a également souligné que cette annonce était « une décision stratégique de la part de Porsche, signifiant son engagement à établir une présence de long terme » en Asie du Sud-Est.

L’usine sera construite en collaboration avec un partenaire local depuis dix ans, du nom de Sime Darby Berhad, et il s’agirait d’un « projet autonome et modeste dans sa dimension et sa capacité ». Cette délocalisation resterait pour l'instant exceptionnelle et les volumes de production devraient être relativement faibles.



Cependant, selon Albrecht Reimold, un membre du conseil d'administration de la filiale de Volkswagen, ce projet « montre notre volonté d'apprendre et de nous adapter aux conditions spécifiques du marché local ». Rappelons que jusqu’à présent, s’ils veulent acquérir une Porsche, les Malaisiens doivent s'acquitter d’importants droits de douanes et de coûts de transport, soit de payer deux fois le prix d’un modèle. D'autres constructeurs étrangers ont depuis longtemps des usines d'assemblage dans le pays pour satisfaire les demandes du marché local, comme BMW, Mercedes ou encore le groupe Stellantis.

Un site R&D Porsche en Chine

Autre projet : Porsche envisage aussi d'implanter dans les prochaines années un nouveau centre de recherche et développement à Shanghai, en Chine, premier marché pour la sixième année consécutive de la marque au cheval cabré. Le but étant de mieux comprendre encore les besoins des clients locaux, selon le président du directoire Olivier Blume. Ce site viendra compléter Porsche Digital China et Porsche Engineering China et portera essentiellement sur les domaines de la conduite autonome et de l’électrique, des sujets là aussi à adapter pour le marché chinois.