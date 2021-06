Le jeudi 11 mars, Marc Meurer, président de Porsche France, et le maire Karl Olive ont officialisé l’installation d’un nouveau centre de distribution et de formation Porsche sur la commune de Poissy (78). Nécessitant un investissement de 10 millions d’euros, ce site devrait ouvrir ses portes à l’été 2022, à proximité du futur centre d’entraînement du club de football du Paris Saint-Germain.

Réuni pour l’occasion avec Cyrille Van Belleghem, directeur des ventes Porsche, et Carlos de Matos, directeur général du groupe Saint-Germain, en charge de l’aménagement, Marc Meurer souligne qu’il s’agit d’un « projet très important qui s’inscrit dans le développement de notre réseau en France et dans la région parisienne. Le centre de Poissy sera l’un des plus grands de France et sera l’un des tous premiers avec ce tout nouveau concept architectural. »



Une école de formation technique

Conçu comme une véritable base arrière pour la marque automobile dans l’ouest parisien, le futur centre Porsche de Poissy s’étendra sur une superficie de 7 600 m² le long de l’ex N13 et à proximité immédiate des autoroutes A13 et A14. Il sera équipé de 13 postes de travail, d’un espace consacré à la carrosserie, d’un parking de plus de 200 places, mais aussi d’un centre de réparation de batteries. Equipé de panneaux solaires pour limiter son impact écologique, le site comptera une vingtaine de salariés et accueillera également l’école de formation technique Porsche France à destination des techniciens et des équipes commerciales.

Par ailleurs, le centre Porsche de Poissy sera l’un des premiers en France à déployer le nouveau concept « Destination Porsche », qui redéfinit le parcours client. Cyrille Van Belleghem, qui dirigera le site, confirme beaucoup travailler « sur le parcours client pour offrir une expérience tant digitale que physique ».