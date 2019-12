Le loueur Avis Budget publié à la fin du mois de novembre les résultats d'une enquête mondiale axée sur la possession automobile. Réalisée dans 16 pays européens et asiatiques, elle révèle que 82% des personnes interrogées pensent que posséder une voiture est toujours important ; 77% en détiennent une et un sondé sur deux estime qu’elle reste le mode de transport idéal. En France, le pourcentage de personnes interrogées possédant une voiture grimpe à 91%, mais seulement 41% d’entre eux la considèrent comme le mode de transport idéal. D’ailleurs, ils sont 65% à se déclarer prêts à y renoncer s’ils ont à disposition des alternatives plus économiques. Cette position s’avère être une tendance de fond, du moins en Europe. Près des deux tiers des sondés de cette étude pensent que la possession ne sera plus une priorité dans la décennie à venir et 54% seraient même prêts à y renoncer en s’appuyant sur des services de location à long terme, sur demande ou par abonnement.

Les urbains restent dépendants de la voiture

Cette étude fait écho, mais dans des proportions moindres, à un autre sondage publié par l’Ifop au printemps dernier et commandité par un autre loueur, Sixt. Cette fois-ci, l’enquête portait sur 1 500 urbains habitants dans des communes de plus de 20 000 habitants. Elle révèle que deux tiers d’entre eux ne souhaitaient pas se séparer de leur voiture mais 52% estimaient que la réduction de la place de la voiture en France était une bonne chose (34% n’avaient pas d’avis sur la question). « Si les Français urbains restent majoritairement dépendants de leur véhicule (60%), un tiers d’entre eux déclarait envisager d’y renoncer à l’avenir, présente Jean-Philippe Doyen, président de Sixt France. Cette proportion montait à 44% chez les répondants ayant déjà utilisé une forme de mobilité partagée et même à 77% pour ceux qui en utilisaient régulièrement. »

Un usage de la voiture jugé trop coûteux

Ces deux sondages montrent que la raison principale de ne plus posséder une voiture reste avant tout économique. Selon l’étude d’Avis, il s’agit même du critère numéro un, à hauteur de 65% des Français interrogés, une proportion assez similaire dans la plupart des pays européens sondés. Loin derrière (18%), arrive l’arbitrage en faveur des transports en commun. Quant aux facteurs environnementaux, seulement 8% des sondés sont prêts à ne pas avoir de voiture pour cette raison. Paradoxalement, toujours selon ce sondage, la France est l’un des pays où ne pas posséder de voiture n’est pas considéré comme un frein à la reconnaissance sociale. Le coût d’usage (60%), suivi par le coût à l’achat (38%), le stationnement (38%) et les embouteillages (32%) sont les principales raisons avancées par les Français interrogés par Sixt qui pourraient les faire renoncer à la voiture.

Les solutions de mobilités partagées plébiscitées

Dans ce cas, par quoi la remplacer ? À la question posée par l’enquête d’Avis, « Quelle serait le moyen le plus intéressant pour avoir accès à une voiture dans une dizaine d’années ? », seulement un tiers des Français estiment que la possession d’une voiture restera prioritaire. Ils sont 20% à miser sur les services de location de courte durée, 18% sur le covoiturage, 12% sur l’autopartage, 11% sur l’offre de VTC et seulement 8% sur le leasing. Si les résultats de l’enquête de Sixt donnent des pourcentages différents par catégories, celle-ci révèle néanmoins que les solutions de mobilités partagées sont fortement plébiscitées. « Les Français urbains sont 77% à soutenir le développement des services de mobilités partagées sur l’ensemble du territoire », peut-on lire dans le compte-rendu publié par Sixt. C’est pour cela que les acteurs de la location de courte durée, mais également les constructeurs, se lancent à corps perdu dans l’autopartage ou dans l’amélioration des services de location. Cela passe notamment par la digitalisation du parcours client en proposant, par exemple, la possibilité de louer la voiture sans passer par les agences physiques. Avec un seul leitmotiv : faciliter la location de voiture.