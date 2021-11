Pour la 4e édition des Rencontres Emploi dans l’automobile, l’association Wave pour Women and Vehicles in Europe, qui milite pour la mixité, a installé une dizaine de recruteurs du secteur au Pavillon Royal à Paris, le 17 novembre 2021, à la manière d’un job dating. Le groupe de distribution Emil Frey, Volkswagen Group Retail France, le spécialiste du contrôle technique Dekra, PHE (Autodistribution et Mondial Pare-brise), Stellantis (PSA Retail) ou encore l’équipementier Faurecia ont ainsi reçu à leur table, de 14 à 18h, les 280 candidatures. Des coachs étaient également à disposition des participants sur la recherche d’emploi ou la préparation à un entretien, ainsi que des ateliers. Étaient donc proposés des postes très variés, allant de métiers nécessitant des compétences techniques dans l’industrie et la distribution, à des jobs accessibles à des candidats n’ayant jamais travaillé dans le secteur automobile. Comme chaque année, le mini salon avait mis un accent particulier, et ce même si les hommes étaient les bienvenus, sur les candidates, lesquelles demeuraient quand même en minorité. Un constat égal à ce qu’il se passe dans le recrutement de métiers du secteur en général.



Voici quelques témoignages du salon.



« C’est une belle opportunité pour se faire connaître, les femmes sont sous-représentées chez nous, mais c’est propre au métier qui n’est pas forcément connu auprès d’elles. À nous de leur faire comprendre qu’elles ont leur place, surtout aujourd’hui », souligne l’entreprise Dekra Automotive.



« Nous sommes présents pour trouver un équilibre parce que les femmes ne représentent que 20 % des salariés du groupe. Lever quelques préjugés sur les métiers et enfoncer des portes ouvertes finalement », assurent des représentants RH du groupe PHE (Autodistribution et Mondial Pare-brise).



« Notre taux de féminisation est de 23 % pour 2 800 collaborateurs et nous faisons de la mixité le centre de nos préoccupations en ce moment. L’enjeu est de démocratiser certaines fonctions d’opération », confirment les responsables de recrutement de la filiale VGRF.



« Nous souhaitons attirer les femmes dans nos réseaux de distribution, mais le vrai challenge est de parvenir à ouvrir certains métiers comme à l’atelier et de créer le réflexe. Nous leur offrons des perspectives d’évolution qu’elles ne soupçonnent pas et les accompagnons dans leur montée en compétences. Mesdames, vous êtes les bienvenues alors venez », insistent les équipes RH du groupe Emil Frey (22 % de femmes pour 10 000 collaborateurs).

Un taux de féminisation dans l'automobile qui évolue lentement

En 13 ans d’existence, Wave, qui compte 1 700 membres (dont 40 % d’hommes), estime qu’il n’y a toujours pas assez de femmes dans l’automobile, le taux de féminisation du secteur n’étant passé que de 9 à environ 20 % sur cette période. « Il y a une progression, mais ce n’est pas assez significatif. Il faudrait au moins atteindre 1/3 des salariés. Nous devons donc continuer de communiquer sur ce besoin et les bienfaits de la mixité dans l’auto et la mobilité. C’est long, le sujet n’est pas traité mais il est pris en main, il faut toujours en parler et pousser les actions, et faire comprendre aux employeurs comme aux femmes que le secteur auto permet une évolution de carrière intéressante et une montée en compétences insoupçonnées. Mais ma crainte, en temps de crise, c’est de rétropédaler ».

En effet, la mixité en temps de crise a été le thème de l’étude présentée le soir, lors des 12e Rencontres Annuelles Wave où il était question de remettre le prix de la Femme de l’année à Clotilde Delbos, directrice générale adjointe et directrice financière du groupe Renault, présidente du conseil d’administration de RCI Banque et directrice générale de Mobilize.



Voici les principaux enseignements du baromètre annuel Wave Kantar Autoactu « Quelle évolution de la mixité dans l'auto avec la crise ? » :



-Les femmes travaillent dans l’automobile plus par hasard que par vocation : seulement 34 % affectionnent le secteur contre 66 % des hommes. Bien qu’elles en soient de fortes promotrices, elles sont moins nombreuses à le recommander qu’en 2019, regrettant notamment le manque de mixité.



-Des inégalités se creusent avec la crise et qui ne sont pas toujours perçues par les hommes. Faire carrière dans l’automobile leur paraît plus difficile qu’en 2019. 75 % des sondées estiment que les hommes et les femmes ne disposent pas des mêmes opportunités de progression, et 71 % que la rémunération n’est pas la même. La majorité affirme qu’elles devraient travailler à un poste plus élevé, que leur travail n’est pas reconnu, de ce fait, elles sont 61 % à penser que faire carrière dans l’auto est plus difficile que pour les hommes et qu’en 2019.



-Transformation et stratégies post-crise. Un secteur en crise mais aussi en pleine transformation. Une évolution du secteur perçue plus favorablement par les femmes. Face à la crise, elles prônent davantage que les hommes des stratégies agiles et sont deux fois plus en attente que les hommes de nouvelles structures organisationnelles. Parmi les tendances à suivre, comme l’environnement, les femmes sont plus sensibles au made in France et à la proximité mais aussi au développement des services de la mobilité alternative. Pour 58 % des femmes, la transformation du secteur représente surtout des opportunités contre 43 % des hommes.

Témoignages des hommes de la soirée

« Dans ce contexte de crise sanitaire, le risque est de s’éloigner de la féminisation de l’automobile alors que le secteur est à l’avant-garde et est en faveur de la féminisation et de la montée en compétences. Nous avons besoin d’accélérer et de continuer de faire tomber les préjugés. Nous avons des symboles de réussite de femmes, et des pans entiers de nouveaux métiers à inventer et valoriser. Jouons collectif », s’est exprimé Luc Chatel, président de la PFA.



« Nous avons besoin de mixité depuis très longtemps et encore plus aujourd’hui, je le ressens. L'atmosphère change avec les femmes, elles apaisent et tirent à la performance. Elles ont une perception des réalités et des personnalités différente. Je l’ai vécu et j’en ai bénéficié. Je ne peux plus admettre qu’une entreprise ne soit pas le reflet de la société dans laquelle elle évolue », Jean-Dominique Sénard, président du conseil d’administration du groupe Renault, qui prévoit d’atteindre 25 % de féminisation en 2025 sur les 11 000 dirigeants du groupe et 30 % en 2030.