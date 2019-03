Dans une longue interview livrée à AM Online, Louise O'Sullivan, ex-responsable de Dacia au Royaume-Uni et désormais directrice du réseau Renault dans son pays, n'a pas hésité : "Nous sommes une marque à bas coûts, nous sommes les moins chers sur le marché et nous nous mesurons surtout au marché de l'occasion" a t-elle expliqué, "nous sommes sur le même créneau qu'Aldi ou Lidl, et. Avec l'incertitude actuelle, les gens se disent peut-être qu'ils feraient bien de réfléchir soigneusement au choix de leur prochaine voiture. Nous sommes bien placés pour tirer avantage de cela". L'une des craintes liée à la sortie du Royaume-Uni du giron européen est en effet une inflation galopante. Celle-ci pourrait nuire à la bonne tenue des crédits automobiles. Or, toujours selon Mme Sullivan, Dacia et ses clients témoigneraient d'une "mentalité voiture d'occasion". Une manière d'agir qui consiste à "avoir une approche cash, avec une forte proportion de clients qui ne veulent pas de financement".Dernier argument qui plaiderait en faveur de Dacia, L'hypothétique rétablissement des barrières douanières suppose en effet des usines anglaises contraintes de tourner au ralenti, en raison d'une pièce toujours manquante car bloquée à la frontière.Louise O'Sullivan a indiqué à AM Online que pour Dacia, "avoir des stocks au Royaume-Uni est une préoccupation constante", d'autant plus lorsque l'on se mesure au marché de l'occasion, où le véhicule est par essence immédiatement disponible. Afin de bénéficier de stocks à la hauteur des enjeux, Dacia aurait "rationalisé ses niveaux de finition" de l'autre côté de la Manche, et mis en place un portail en ligne à destination des concessionnaires soucieux des niveaux de stocks.