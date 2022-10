L'argus. Selon votre interprétation, quelle tendance forte se dégage du marché de l’occasion ces derniers mois ?



Guillaume Barbet, directeur des ventes de Nissan West Europe. Si l’on parle de la fin de 2021 et du début de 2022, nous constatons un fort débordement du neuf vers l’occasion avec toute une partie des clients possesseurs de VN qui ont basculé vers l’achat d’un VO. Il s’agit aujourd’hui de l’alternative la plus accessible face à des prix du neuf bien plus importants que ce que cette clientèle a pu acheter il y a cinq ou sept ans. Ce basculement crée un dynamisme très fort en termes de demandes avec un challenge tout particulier pour les concessionnaires qui est celui de la capacité de sourcer pour répondre à ces nouveaux besoins. La tendance de fond fait que nous nous dirigeons vers plus de volume, mais nous faisons tout de même face à une friction entre l’offre et la demande, dont les professionnels peuvent bénéficier. Je pense qu’ils parviennent finalement en général à bien en récupérer le dynamisme, comme nos concessionnaires grâce à l’application d’outils de communication, digitaux, et de certification, qui sont des éléments fondateurs, et de la professionnalisation du réseau sur les capacités à vendre et à vendre du financement surtout.

Le bon bilan VO de Nissan

Le secteur évolue d’autant plus avec l’arrivée de nouveaux acteurs qui communiquent beaucoup. Quel est le principal défi à relever ?



Pour moi, ce ne sont pas ces nouveaux entrants qui créent réellement la concurrence, au contraire, ils nous offrent plus d’opportunités. Mais pour nous, le premier concurrent reste quand même le particulier en termes de volume et de poids par rapport à n’importe quel autre acteur. L’effort que nous devons faire réside davantage dans cette capacité à aller capter le volume qui passe de gré à gré. Nos plans d’actions sont d’ailleurs très orientés sur la communication nationale, avec par exemple les opérations Nissan Days que nous avons lancées en fin d’année dernière et en début de cette année, concernant la partie VN avec des offres de reprise pertinentes. Et là, pour le coup en prenant le contrepied avec le neuf et la génération de leads, nous sommes bien plus actifs. Nous allons davantage travailler sur la capacité à supporter notre réseau sur le sourcing du particulier et/ou sur de la conquête client pour aller chercher des véhicules et générer des propositions de rachat à des clients hors marque.



Du côté de Nissan, quel est le bilan VO au cours de ces derniers mois ?



Entre 2020 et 2021, nous avons une augmentation très significative de nos ventes dans le réseau, lesquelles s’établissent à + 11 % pour un volume total commercialisé de 51 700 VO. C’est plutôt positif. Si nous nous concentrons sur les canaux, nous progressons de 14 points sur les VO à particuliers avec un mix à 73 % contre 27 % pour les VO à marchands. C’est la résultante d’un travail dédié depuis cinq ans maintenant. Si je fais un point sur les stocks, le volume était plutôt plat depuis 2017, sans évolution très forte d’année en année, mais nous avons constaté à fin 2021 une baisse assez significative, soit une rotation stock à 77 jours de chiffres d’affaires. Mais notre satisfaction est bien plus grande lorsque l’on évoque les résultats financiers car le chiffre d’affaires unitaire a bondi de 9 % alors que depuis 4 ans, la courbe n’a augmenté que de 1 à 3 % par an. Ce qui fait que la profitabilité VO d’un concessionnaire a gonflé de 15 % entre 2020 et 2021. Sur cette même période, le poids de la contribution de l’activité VO dans l’ensemble des bénéfices des concessionnaires chez nous s’est amplifié, soit de 9 points. C’est une certitude, le VO devient l’un des contributeurs principaux de rentabilité de nos concessionnaires.

Comment l’expliquez-vous ?



Ces résultats, en particulier ceux liés à la rentabilité, dépassent toutes nos espérances. Sur 2021, nous sommes au-dessus d’un VO pour un VN, soit à 1,3. Le ratio est très performant. Certes, les conditions de marché qui sont assez uniques y sont pour beaucoup, mais nous le devons à la mise en place de notre label il y a quelques années, appuyée par une refonte poussée en 2020. Cette démarche de professionnalisation du réseau nous a permis d’accélérer beaucoup plus vite et de bénéficier de l’évolution du marché.

La professionnalisation du réseau

En quelques mots, quelle est votre stratégie ?



Je ne vais pas refaire tout le fonctionnement, mais l’architecture est assez simple. Le label Nissan Intelligent Choice, c’est d’abord deux axes fondateurs, une promesse client et une image de marque. Il s’agit d’un outil de communication pour valoriser la qualité de notre offre, la transparence et la compétence de notre réseau. Nous l’avons bâti autour d’outils performants, que ce soit pour nos concessionnaires dans la facilité à exporter leurs véhicules, ou que ce soit pour nos clients dans l’ajustement de leur financement et l’accès à tous les niveaux de garanties. Nous avons revu tout le système, les plate-formes digitales, qui sont aujourd’hui très compétitives. Nous réalisons un travail de professionnalisation du traitement du lead côté réseau, un point clé dans la structure du label. La mise en place des méthodes et des DMS spécifiques est supportée par des équipes terrain, de véritables coachs présents pour animer et challenger les concessionnaires quant à leur application. Depuis 2020, nous apprenons aussi à communiquer sur le label, dont l’objectif premier est de lui donner de la visibilité.

Votre stratégie VO est-elle liée au VN ?



La partie sourcing est un vrai sujet, qui est beaucoup lié à l’activité VN. Le réseau Nissan est très performant sur les ventes de VN en LOA, avec pour exemple 85 % sur les Leaf. Nous devons être parmi les meilleurs du marché, ce qui permet un sourcing constant et naturel pour nos concessionnaires. Il y a d’autres exemples comme la vente de véhicules à des loueurs de courte durée avec des engagements de buy back ou d’autres types de partenariat avec des enchèristes, jusqu’à des démarches de rachat de véhicules à des particuliers, etc. Nous avons beaucoup d’offres tactiques sur des primes de reprises pour favoriser cette partie du sourcing. Ce que nous ne voulons pas et que nous voulons à tout prix éviter, c’est de vendre des véhicules qui vont sortir de notre périmètre de contrôle.

Des offres VN-VO performantes

La primeur à la LOA ?



Nous continuons nos efforts sur la formation au niveau commerce, mais la priorité aujourd’hui est le développement de la vente de LOA en VO dans le but d’adopter la même mécanique que sur le VN. Nous avons créé pas mal d’opérations sur le premier trimestre avec trois mois de loyers offerts et nous avons fait des records de pénétration en VO en LOA. Nous restons sur cette dynamique de garder le client loyal.



Quelles sont vos ambitions de ventes VO pour 2022 ?

Nous ne nous sommes pas fixés d’objectifs sur le long terme car les choses ont beaucoup changé depuis deux ans. Nous nous concentrons donc sur le court terme car c’est un peu l’essence même du marché de l’occasion. Nous devons maximiser notre performance cette année, nous avons les capacités de progresser en termes de volume, soit entre 5 et 10 % à fin 2022. En termes de chiffre d’affaires et de rentabilité unitaires, là aussi, nous avons je pense encore des leviers de croissance à exploiter, sur lesquels nous travaillons et challengeons nos concessionnaires. Comme, par exemple, le time to market, c’est-à-dire la rapidité à laquelle nous sommes capables de recommercialiser nos véhicules. Nous avons un vrai travail d’évangélisation à faire auprès des concessionnaires sur les tendances d’engagement de reprise et de valeur résiduelle : cette dynamique sur la vente de VO entraîne aussi une transformation assez forte sur les engagements de reprise et les valeurs résiduelles futures, et c’est important que nos concessionnaires prennent cela en compte justement pour faire des offres VN-VO performantes et abordables pour le client sur des loyers.

Des centres Nissan Intelligence Choice

Existe-t-il des projets concrets autour du VO chez Nissan ?



Dans le réseau Nissan, 96 % des 210 points de vente sont labellisés aujourd’hui. Le label est une obligation en termes d’identité visuelle pour pouvoir mettre en avant la promesse client et nos offres, que ce soit par l’installation d’arches, de drapeaux, de panneaux, ou bien la création de corners. Nous nous adaptons à la structure de chaque site. Mais ce sur quoi nous allons accélérer, c’est la simplification et la diversification de nos standards de marque. Ce qui se traduit par la création de structures dédiées à l’occasion toutes marques, nommées Nissan Intelligence Choice. Ces centres qui mettent en avant le label, ne sont pas adossés à une concession. Le dernier en date s’est ouvert à Clermont-Ferrand. Nous possédons aujourd’hui cinq centres en France et nous œuvrons à l’ouverture de cinq autres projets supplémentaires en 2022 ou 2023. Ces sites font partie intégrante de notre stratégie ou comment créer de nouveaux types de structures pour capter plus facilement le client, avec des frais fixes bien moindres pour le concessionnaire, tout en maximisant le maillage sur un territoire donné.



Tout est objet de discussions avec les partenaires ?



Oui, nous ne nous sommes pas fixés d’objectifs, nous avancerons en fonction du marché. Il faut tout de même un peu de potentiel pour créer un centre, lequel nous n’implanterons pas au milieu de nulle part, mais bien en fonction de l’implantation d’un concessionnaire. Nous sommes convaincus que l’aventure vaut le retour sur investissement, donc nous engageons des discussions avec les concessionnaires, et transformerons les opportunités qui s’offrent à nous tous.



Peut-on voir émerger des usines de reconditionnement Nissan ?



Je vous répondrai en 3 points sur ce sujet, sans en faire une véritable interprétation. Notre but premier est d’utiliser la remise en état des VO comme un élément de productivité et d’efficacité pour les ateliers de la marque. Cela fonctionne très bien et cela restera la priorité. Aussi, le réseau Nissan se compose de grands groupes de distribution et certains d’entre eux détiennent leur propre outil de rénovation ou font partie de divers projets. Le troisième point, nous sommes en train d’investiguer avec l’Alliance sur de possibles synergies concernant des projets spécifiques…





