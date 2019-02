« Avec Jetta, nous réduisons l’écart qui existe entre la marque phare Volkswagen, établie sur le segment des hauts volumes, et la mobilité d’entrée de gamme qui représente environ un tiers du marché chinois et qui est principalement occupée par les marques locales. Ainsi, nous pourrons augmenter fortement notre couverture de marché », explique, membre du directoire de la marque Volkswagen en charge des ventes.Développée en lien avec FAW-Volkswagen, cette offre, dans un premier temps articulée autour d’une berline et de deux SUV, s’ancrera délibérément sur le positionnement du bon rapport qualité-prix et le groupe allemand poursuivra ainsi sa stratégie de régionalisation du marché (large éventail de marques avec des positionnements différents, y compris sous l'angle des technologies). Il pourra s’inspirer de la success-story de Dacia ou de Suzuki en Inde.Toujours est-il qu’il s’ouvre à un nouveau tiers du marché chinois, composé de primo-accédants plus jeunes et moins aisés que la clientèle de Volkswagen. Un potentiel qu’on retrouve dans les grandes mégapoles (Shanghai, Pékin, Chengdu…), mais pas uniquement.Le choix de Jetta n’est pas anodin comme le relève Jürgen Stackmann : « il s’agit de l’undes modèles Volkswagen les plus populaires en Chine, un modèle emblématique. C’est pour cette raison que, pour la première fois dans l’histoire de Volkswagen, nous avons décidé de transformer un modèle en marque et de créer un modèle et une famille de marque distincte ».Enfin, Volkswagen compte profiter de cette nouvelle aventure pour explorer de nouvelles méthodes de distribution. « De nouvelles approches devraient également être adoptées au niveau des ventes. Jetta créera son propre réseau de distributeurs et approchera les clients directement, en utilisant des formats de vente innovants : showroom numériques, centres commerciaux et camions de vente mobiles. D'ici la fin de l’année, environ 200 distributeurs devraient proposer la nouvelle marque », indique le groupe par voie de communiqué.