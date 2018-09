La start-up Blue Valet, fondée par les frèresetet spécialisée dans le service de parking avec voituriers, respecte sa feuille de route et annonce sa première implantation hors de France, à savoir en Belgique, à l’aéroport de Zaventem et dans la gare de Bruxelles-Midi.Dans le même temps, elle intensifie sa présence en France et couvre désormais Paris, Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Avignon, Marseille, Aix-en-Provence et Lyon (8 aéroports et 13 gares), mettant en avant un positionnement prix intéressant pour les clients.De nouvelles annonces sont attendues d’ici la fin de l’année 2018, en France, comme pour un investissement dans de nouveaux pays.