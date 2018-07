Grâce aux données de l’ETRMA, on constate que le marché européen du pneu TC4 (tourisme, camionnette, 4x4 ou SUV) a été stable au premier semestre de 2018, par rapport à la même période de référence de 2017, affichant une légère contraction de 0,7%, pour plus de 101,5 millions de pneumatiques. Un premier trimestre difficile (-6%) a été compensé par un deuxième trimestre bien mieux orienté (+5%).



Le constat est identique pour le segment du remplacement des pneus de camions, en repli de 0,5% au premier semestre (4,8 millions de pneus), avec deux temps bien distincts (-10% au premier trimestre et +10% au deuxième trimestre !).



En revanche, la situation est plus délicate pour le segment des pneus de 2 roues (-4,7% au premier semestre pour 5,9 millions d’unités, avec -10% au premier trimestre et +3% au deuxième trimestre) et même beaucoup plus pour le marché des pneus agricoles (-10,9% sur le semestre à 696 000 enveloppes, avec deux trimestres inquiétants à -12% et -10%). Ce sera donc le point de vigilance pour les mois à venir, d’autant que c’est un segment généreux sous l’angle des marges.