Comme chaque année, le Service d’études et de conseils aux usagers de la route (Secur) souhaite sensibiliser les automobilistes sur l’importance du rôle des amortisseurs d’un véhicule par le biais de campagnes de communication. "En 2019, nous exploitons les outils utilisés par le plus grand nombre, le web et les réseaux sociaux, pour les sensibiliser sur l’influence directe de l’efficacité du freinage, de la direction, ainsi que celle de l’adhérence du train roulant à la route. Rappelons que près de 40% des véhicules du parc automobile français roulent avec des amortisseurs usés, ce qui peut, à terme, compromettre leur sécurité et celle des autres usagers de la route", a souligné Georges-Henry Descos, président de La collective des amortisseurs. Mais d’autres chiffres sont également pertinents.



En une infographie, voici ce que le Secur constate :

Toutes ces données ont également un lien avec les « driving sensations », soit des expériences filmées qui montrent les réactions et les ressentis de sept candidats pendant et après trois ateliers-tests sur l’évitement, le freinage et le confort. Le résumé dans la vidéo ci-contre :



