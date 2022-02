Et s’il était question pour les réparateurs indépendants de tirer profit du nouveau dispositif de prime à la conversion, annoncé par le gouvernement en mai 2020 ? C’est en tout cas le message que veut faire passer Alliance Automotive Group (AAG), à travers le lancement de son tout nouveau service de reprise, nommé Oust ! Déployée par Back2Car, la marque de pièces issues de l’économie circulaire du groupe, cette nouvelle activité est entièrement consacrée à la reprise ou à la mise au rebut de véhicules éligibles à la prime à la conversion et demeure accessible à tous les réparateurs (MRA et carrossiers), qu’ils soient affiliés à l’un des réseaux de AAG ou pas.



A LIRE. Prime à la conversion : les centres VHU sur le pont en 2018

Le véhicule est recyclé à 95%

Lorsqu’une voiture est ciblée par le dispositif gouvernemental, « les équipes de Back2Car guident le professionnel de A à Z dans les démarches nécessaires à l’obtention de la prime et prennent en charge le véhicule sous quelques jours. Ce dernier est ensuite recyclé à plus de 95% dans l’un des 6 centres Préférence recyclage du groupe », selon Alliance Auto, qui confirme que Oust ! serait déjà opérationnel dans 65 départements. Il existe un seul moyen pour l’instant de bénéficier de ce service, un numéro de téléphone à composer (03 22 22 29 78). « Au-delà du service qu’il apporte aux réparateurs pour booster leur activité dans le contexte de reprise post Covid, il permet d’alimenter nos sites Préférence recyclage d’un vivier de véhicules hors d’usage (VHU) supplémentaire. Ces véhicules en fin de vie, issus du parc des particuliers, viennent augmenter le nombre de démantèlements de véhicules et de pièces recyclées qui seront amenées à repartir dans le circuit de la réparation, via les produits de notre marque Back2Car », souligne Luc Fournier, directeur de la PIEC du groupe AAG.

Compléter l'offre de vente et achat VN et VO du groupe

Mais pour Vincent Congnet, directeur des réseaux de réparation VL d’Alliance Automotive Group, ce nouveau service permet également d’aller plus loin : étoffer son offre d’achat et de vente de véhicules, récemment initiée avec la création de la plateforme d’aide au commerce VN et VO ShowVroom, dont nous consacrions un article en début d’année 2020.



A LIRE. Alliance Automotive à l'offensive sur la vente d'autos avec ShowVroom.



« Avec cette prime à la conversion qui concerne dorénavant un nombre bien plus large d’automobilistes, l’objectif du gouvernement était de booster la vente de véhicules pour soutenir la filière. En tant qu’acteur majeur de la distribution et de la réparation indépendante, nous nous devions de réagir et d’apporter des solutions aux réparateurs et carrossiers indépendants, afin qu’ils puissent également accéder à ce levier de croissance. En lançant Oust !, nous leur donnons la possibilité de tirer parti du plan de relance automobile mis en place par le gouvernement et de pouvoir faire profiter leurs clients des primes à la conversion au même titre que les réseaux constructeurs ; une possibilité dont peu d’indépendants étaient en mesure de profiter par manque d’information, d’accompagnement et de savoir-faire. »

Certes, le package est complet et plutôt unique sur le marché, il permet aux professionnels de générer du trafic supplémentaire sur site et logiquement du business additionnel grâce à la large panoplie d’offres (extensions de garantie, financements, etc). Mais encore faut-il que le marché auto français reparte à la hausse après cette période si compliquée. D'après le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, oui l'activité reprendra puisqu'il a jugé son redressement en juin 2020 "spectaculaire", ainsi porté par les primes.