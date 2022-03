la mise en place d’un dispositif de communication à l’attention des professionnels, avec des réponses techniques de la part des services pour les entreprises et leurs clients : instauration d’une « Hotline » à l’ASP d’une part, et au ministère d’autre part, pour permettre de répondre aux questions techniques des professionnels au fil de l’eau, aux mois d’août et septembre ;

la mise en œuvre d’une trajectoire claire et une politique lisible sur l’avenir du diesel en France, en intégrant, à l’instar de l’industrie, les services de l’automobile dans les études et mesures à venir – avec notamment la prise en compte des services dans l’étude d’impact globale, menée sur l’ensemble de la filière automobile, relative aux effets de la baisse du diesel (impact économique, dépréciation des stocks, etc.) ;

l’association de la profession et des services de l’automobile à la conception de la trajectoire budgétaire et de fiscalité automobile (bonus-malus, taxes liées à la mobilité et à l’automobile, avenir de la prime à la conversion, etc.) ; de façon générale, une simplification et une optimisation de la fiscalité, dans un souci de lisibilité et de stabilité pour les Français et les acteurs économiques ;