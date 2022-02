"L’augmentation importante du nombre de VHU pris en charge peut s’expliquer pour une grande partie (plus de 58 % de la hausse enregistrée) par la prime à la conversion (...) mais aussi par les résultats conjugués des actions des pouvoirs publics et des autres parties prenantes pour promouvoir la filière légale de traitement des VHU" indique le rapport annuel publié par l'Ademe.

Plus vieux, plus lourds

Avec 253 000 dossiers de prime à la conversion honorés en 2018, ce sont autant de véhicules supplémentaires qui sont partis à la casse . Et même plus, d'ailleurs. Les résultats 2018 de la filière de la démolition automobile en France font en effet état de la prise en charge de 1 571 776 véhicules hors d'usage, soit 433 034 autos de plus qu'en 2017 (+38%) :Le nombre de centres de démolition agréés ayant évolué à la baisse en 2018 (pour des raisons de mise à jour des bases de données principalement),; en 2017, la moyenne était de 667,4 véhicules.Prime à la conversion oblige,: "La part provenant des concessionnaires a plus que doublé par rapport à 2017 (en volume, ceux-ci représentent 262 631 VHU en 2018 contre 82 421 en 2017)" explique le rapport. Les particuliers qui déposent d'eux-mêmes leur auto usagée dans un centre de démolition demeurent cependant majoritaires : 43,9% du flux total, contre 45,7% en 2017.A lire : les distributeurs ont géré 66% des dossiers de prime à la conversion Les véhicules envoyés au recyclage ont été comme chaque année toujours plus vieux et plus lourds : 1100,4 kilos en moyenne par auto, soit +1,7% de masse. L'âge moyen des voitures prises en charge en 2018 était de 19 ans , contre 18,5 ans auparavant., puisque la prime à la conversion est censée rajeunir le parc et envoyer au rebut des véhicules toujours plus récents.Le tonnage de matières extraites des véhicules pour recyclage et valorisation a suivi la courbe de progression des prises en charge : +43,4%. Mais sans doute est-il plus pertinent de s'attarder sur la masse moyenne retirée par véhicule :. Une progression qui tient sans doute à une légère remontée des cours du métal. Selon le rapport annuel, "le tonnage moyen de métaux démontés par VHU a progressé (74,68 kg en 2018 contre 70,91 kg en 2017)" alors que pour ce qui concerne le reste, "le retrait des matières non métalliques en vue de leur valorisation a globalement diminué".