Quels sont les principaux changements qui entreront en vigueur au 1er août 2019 ?

d’une prime allant jusqu’à 5 000 euros pour les véhicules électriques émettant moins de 20 g de CO 2 (véhicules neufs ou d’occasion) ;

(véhicules neufs ou d’occasion) ; d’une prime jusqu’à 3 000 euros pour les véhicules émettant moins de 116 g de CO 2 /km, classés « électrique » ou « Crit’Air 1 » ou « Crit’Air 2 » immatriculés après le 1er Septembre 2019 ;

/km, classés « électrique » ou « Crit’Air 1 » ou « Crit’Air 2 » immatriculés après le 1er Septembre 2019 ; d’une prime jusqu’à 5 000 euros pour les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules électriques émettant entre 21 et 50 g de CO 2 /km ;

/km ; d’une prime de 1 100 euros pour les deux roues, trois roues et quadricycles.

d’une prime de 2 500 euros pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables émettant jusqu’à 50 g de CO2/km, neufs ou d’occasion.

d’une prime de 100 euros pour les deux roues, trois roues et quadricycles.

Fin d'éligibilité pour les VO diesels

Il y a quelques jours, le CNPA exprimait ses craintes quant aux possibles changements opérés par le gouvernement sur le dispositif de la prime à la conversion. Le mercredi 17 juillet, les craintes avaient laissé place à l’incompréhension et la colère. Le décret relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants s’est révélé bien plus brutal que prévu. « Le Gouvernement met à la casse la prime à la conversion », a ainsi résumé le CNPA. L’Etat a tranché dans le vif et les modèles éligibles ainsi que les populations qui auront accès à la prime sont désormais réduits la portion congrue.-Le montant de la prime ne dépend plus du caractère imposable ou non imposable du ménage, mais du revenu fiscal par part.-Les personnes physiques dont le revenu fiscal est inférieur ou égal à 13 489 euros peuvent bénéficier :-Les personnes dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 13 489 euros peuvent bénéficier :- Contrairement à l’ancienne version du dispositif, les véhicules émettant entre 116 g de CO/km et 122 g de CO/km sont complètement exclus du dispositif de la prime à la conversion. Le CNPA avance ainsi que des modèles tels que les Dacia Logan SCe, Fiat Panda 1.2 69 ch, Citroën C3 Puretech 110 ch, Renault Clio 120 ch, ou Citroën Berlingo Puretech 110 ch ne bénéficient plus de l'aide.- Sont exclus du dispositif les véhicules de plus de 60 000 euros TTC (thermiques, électriques, hybrides), location de batterie comprise.Le CNPA précise ainsi « que les véhicules d’occasion thermiques sont partiellement exclus de l’accès à la prime à la conversion ».« S’agissant des véhicules neufs, la prime n’est éligible qu’aux seuls véhicules Crit’Air 1 et 2, électriques émettant moins de de 116 g CO/km, et électriques et hybrides rechargeables entre 21 g et 50 g de CO/km, avec des montants qui sont réduits drastiquement pour l’ensemble de ces véhicules ».Le CNPA rappelle que la prime a connu un important succès au cours de ces derniers mois :. L’objectif du Gouvernement était d’accorder 500 000 primes sur le quinquennat, avant d’afficher à l’issue de la crise des Gilets jaunes et de la restitution du Grand débat national un objectif de 1 million de primes sur 5 ans.« Le décret est publié seulement 5 jours après le Conseil stratégique de la filière automobile, qui s’est tenu vendredi dernier, sans qu’il en ait été fait mention lors du CSF et sans aucune concertation avec les professionnels. Le décret est enfin publié 15 jours avant sa mise en œuvre, le 1er août. Les entreprises, qui gèrent la prime à la conversion et les bonus, n’ont plus que 13 jours pour s’adapter ! Il y avait beaucoup mieux à faire !, fulmine le CNPA. Les automobilistes auront, en outre, la mauvaise surprise de constater, à la rentrée, qu’ils n’auront plus droit, pour la plupart d’entre eux, à la prime à la conversion, perturbant leur décision d’achat, sur un marché déjà extrêmement sensible, touché par les incessants bouleversements réglementaires ».Le CNPA informe qu’il a sollicité, en grande urgence, une rencontre auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, qui hérite ainsi de son premier dossier.