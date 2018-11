Les taxes composent elles 56 % à 60 % du prix: d'abord la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), qui comprend une composante carbone (Contribution climat énergie); puis la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) qui s'applique sur le prix des produits mais aussi sur la TICPE.À titre d'exemple, entre le 12 et le 19 octobre, le gazole s'affichait en moyenne à 0,65 euro par litre hors taxe et à 1,52 euro TTC, tandis que le sans plomb 95 contenant jusqu'à 10 % d'éthanol (SP95-E10), essence la plus vendue en France, valait 0,60 euro le litre hors taxe et 1,53 euro TTC., même si la part respective de ces deux composantes a peu évolué depuis dix ans.Avec la remontée des cours du brut depuis un an, les prix auxquels les distributeurs achètent le gazole sur le marché ont grimpé de 35 % et ceux de l'essence de 28 %. Parallèlement la marge de distribution a progressé d'environ 40 %, reflétant notamment l'évolution des coûts de transport et la répercussion par les distributeurs de nouvelles obligations de financement d'opérations d'économie d'énergie.Du côté des taxes, la TICPE a augmenté au 1er janvier dernier de 7,6 centimes sur le gazole du fait de la hausse de la contribution climat énergie et d'une nouvelle étape dans la volonté de rattrapage par rapport à la fiscalité appliquée à l'essence. Sur cette dernière, les taxes ont augmenté de 3,9 centimes par litre.TVA incluse, les taxes sur le gazole ont augmenté de 14 % et de 7,5 % pour l'essence en un an. Et elles doivent encore augmenter l'an prochain, selon le projet de budget 2019 (+6 centimes pour le gazole et +3 centimes pour l'essence).