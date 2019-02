Rétromobile a une nouvelle fois confirmé le fort intérêt pour le véhicule ancien et le business qu’il engendre. Outre la célébration des marques centenaires, les ventes aux enchères record ou encore l’exposition de produits ou services dédiés, des réunions se sont déroulées dans l’ombre du salon.



Renovatio, société qui a lancé sa marketplace, bakelit.eu (fin 2018), consacrée à la vente de pièces détachées pour véhicule de collection, a donc organisé des rencontres entre équipementiers et distributeurs. Se sont donc réunis 45 professionnels du secteur pour échanger sur les enjeux du marché de l’ancienne avec pour fil conducteur le lancement de Pro Classic, le premier groupement européen de distributeurs de pièces de véhicules classiques. Dans quel but ?

Selon Benjamin Abitbol, cofondateur, « l’union fait la force. En fédérant le pouvoir d’achat de nos adhérents, nous allons pouvoir bénéficier de meilleures conditions d’achat auprès des équipementiers sélectionnés. Mais au-delà des remises, c’est un moyen de compléter les offres de nos adhérents, avec des marques historiques et premium, mais aussi leur faire bénéficier de services mutualisés, comme par exemple des solutions logistiques ou l’accès aux refabrications ».

Rendez-vous en février 2020

D’après lui, les acteurs présents lors de ces premières Rencontres Renovatio soutiennent l’initiative d’un réseau fédérateur en Europe et une quinzaine de contrats a déjà été signée avec des équipementiers. Il rappelle également qu’un adhérent bénéficiera d’avantages sur la plateforme digitale bakelit.eu, qui deviendra un véritable site d’e-commerce BtoB et BtoC en mars 2019 (70 000 références d’ici à fin 2019). Car même s’il y a des connexions, les transactions n’ont pas encore débuté.



>> A lire aussi Carjager accélère sur le marché de la voiture de collection



L’objectif est de convaincre 15 autres professionnels avant la fin de l’année 2019. Ces signatures seront sans doute possibles car rappelons que la société a intégré en janvier dernier Nexus Automotive International, fort de 140 membres dans 128 pays. Le rendez-vous est donc déjà pris en février 2020 pour les secondes Rencontres Renovatio.