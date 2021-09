En janvier 2019, lors de la parution de notre dossier consacré aux prévisions de l’année, réalisé en collaboration avec IHS Markit, les lancements de modèles électrifiés se comptaient sur les doigts d’une main. L’an passé, les constructeurs passaient à l’offensive avec pour objectif premier d’abaisser considérablement leur moyenne d’émissions de CO 2 en Europe et d’atteindre les objectifs fixés par la Commission Européenne. Les DS 3 Crossback E-Tense, Fiat 500 e, Honda e, Peugeot e-2008, Renault Twingo Electric se sont ainsi invités dans les showrooms. Toute la question était alors de savoir si la demande des clients, particuliers notamment, allait suivre. La réponse est oui, et dans des proportions que personne n’avait anticipé. Elle a suivi en France, soutenue par les aides gouvernementales, mais aussi dans les principaux marchés européens. Alors en 2021, les marques automobiles accélèrent.

Plus de 30 modèles 100 % électriques seront lancés dans les prochains mois. D’ici deux ans, on ne comptera plus les nouveautés équipées de moteurs « alternatifs » mais plutôt les rares modèles qui seront encore animés d’une motorisation thermique. Près d’une cinquantaine de nouveaux modèles hybrides feront leur apparition dans les concessions en 2021 : de l’hybride simple (façon Toyota ou Renault E-Tech…), du rechargeable mais aussi des systèmes électriques à prolongateur d’autonomie (Nissan e-Power).



Lancements et prévisions de production en 2021

Démarrage série Marque Modèle Usine (s) Plateforme Production 2021 2022 Avril Nissan Qashqai Sunderland #2 CMF-C/D 135 787 266 774 Mars Toyota Yaris Cross Onnaing GA-B 101 427 137 299 Janvier Mercedes-Benz C-Class Bremen #1 MRA MID-SIZE 67 474 133 340 Mai Peugeot 308 Mulhouse EMP2 52 228 184 037 Juillet Skoda Fabia Mlada Boleslav MQB A0 46 249 104 526 Mai Land Rover Range Rover Solihull MLA-High 38 307 56 246 Mai Toyota Yaris Kolin GA-B 23 499 43 676 Juillet BMW 4-Series Munich LK 23 499 43 676 Novembre Kia Sportage Zilina N3/N4 22 165 154 211 Avril Audi Q4 e-tron Mosel MEB 20 806 32 773 Septembre Volkswagen Nivus Pampelune MQB A0 18 107 77 976 Juillet Volkswagen Bulli Hannover MQB A/B 14 156 66 816 Juillet Mercedes-Benz EQS Sindelfingen #1 EVA2 11 591 26 822 Juillet BMW iX Dingolfing LG 10 875 27 835 Janvier Volkswagen Caddy Hannover MQB A/B 10 367 14 109 Octobre Tesla Model Y Gruenheide GEN III 10 241 63 304 Septembre Mazda B-Hatch Kolin GA-B 9 027 29 059 Août DS DS4 Russelsheim EMP2 8 427 30 855 Septembre Mercedes-Benz Citan Maubeuge CMF-C/D 8 335 26 767 Octobre Maserati Grecale Cassino Giorgio 7 112 29 488 Septembre Volkswagen ID.5 Mosel MEB 6 887 20 168 Juillet Skoda Enyaq Coupe Mlada Boleslav MEB 5 893 15 335 Octobre Mercedes-Benz GLB Kecskemet MFA 5 589 30 185 Juillet Audi Q4 e-tron Sportback Mosel MEB 4 978 10 085 Avril Volvo XC40 Coupe Ghent CMA 4 103 39 832 Novembre Seat Cupra el-Born Mosel MEB 3 270 20 170 Septembre Renault Megane Douai CMF-EV 1 532 104 664

Les marques françaises ont des atouts dans la manche

Les marques françaises seront à l’honneur en 2021 avec l’arrivée de nouveaux modèles sur les principaux segments de marché. Renault et Peugeot, qui ont déjà gagné des parts de marché l’an passé, devraient se livrer une belle bataille dans les prochains mois pour décrocher la première place du marché. Le plan produit semble davantage jouer en faveur de Peugeot qui, outre le restylage des 3008 et 5008 en début d’année, lancera en octobre la troisième génération de la 308 (complétée par la sportive 508 PSE en avril).



Du côté de Renault, l’exercice débutera avec le premier SUV-coupé de la marque, l’Arkana, puis avec le remplaçant du Kangoo, et se terminera par la Mégane Electric en fin d’année. Les volumes de cette dernière, même s’ils seront limités en 2021, pourraient faire la différence dans la dernière ligne droite. Citroën, dont la part de marché est descendue sous les 10 % en 2020, misera sur le lancement de la C4 en début d’exercice et de la version légèrement retouchée du C3 Aircross.



Enfin, DS doublera sa gamme en passant de deux à quatre modèles. L’attraction sera la révélation de la deuxième génération de la DS4, qui sera fabriquée en Allemagne, tout comme sa déclinaison baroudeuse, la Cross. Dévoilée au printemps 2020, la grande DS9, fabriquée en Chine, débutera enfin sa carrière commerciale à partir de 47 700 €.



Lancements et prévisions de production de VP électrifiés en Europe

Démarrage Marque Modèle Technique électrification Production 2021 Production 2022 série Janvier Mercedes-Benz EQA Électrique 29 045 39 482 Avril Audi Q4 e-tron Électrique 20 806 32 773 Juillet Volkswagen Bulli Électrique 16 728 16 977 Juillet Mercedes-Benz EQS Électrique 11 591 26 822 Juillet BMW iNext Électrique 10 888 27 835 Septembre Renault Megane Électrique 10 841 104 664 Octobre Tesla Model Y Électrique 10 241 63 304 Mars Skoda Enyaq Coupe Électrique 9 545 15 323 Avril Nissan Qashqai Électrique 8 149 66 694 Avril Nissan Qashqai PHEV 7 124 24 010 Janvier Volkswagen ID.5 Électrique 6 887 24 010 Mai Peugeot 308 PHEV 6 064 23 005 Septembre Seat Cupra el-Born Électrique 5 847 20 170 Juillet Audi Q4 e-tron Sportback Électrique 4 978 10 085 Avril Volvo XC40 Coupe PHEV 4 500 8 667 Novembre Mercedes-Benz EQB Électrique 4 458 30 185 Avril Volvo XC40 Coupe Électrique 4 171 8 880 Avril Kia Sportage PHEV 3 920 10 025 Octobre Jaguar XJ Électrique 2 538 8 436 Juillet BMW 4-Series Électrique 1 997 13 466 Janvier McLaren Sports Series PHEV 1 823 2 159 Décembre Mercedes-Benz EQE Électrique 1 674 18 208 Août Mercedes-Benz SL PHEV 1 659 5 018 Août DS DS4 Crossback PHEV 1 574 5 554 Avril Lamborghini Huracan PHEV 1 159 2 329 Juin Ferrari Purosangue PHEV 483 1 299 Octobre Ferrari F8 PHEV 402 3 924 Janvier Mercedes-Benz ONE PHEV 238 37 Juin Lotus Evija Électrique 49 81 Novembre Renault Kadjar PHEV 42 25 024 Novembre Opel Astra PHEV 41 15 372

Des voitures électriques, en veux-tu en voilà

Les constructeurs automobiles vont appuyer un peu plus sur l’accélérateur en 2021 pour le lancement des voitures électriques. Le cabinet IHS Markit a relevé l’arrivée de 17 nouveaux modèles 100 % électriques fabriqués sur le sol européen. Il est à noter que nombre de ces modèles sont fabriqués en dehors du continent. Les marques allemandes seront parmi les plus offensives. Ainsi, Audi lancera ses e-tron GT et Q4 e-tron (et sa version Sportback), BMW ses modèles iX3 et i4, et Mercedes-Benz les EQA, EQS et EQB.



Volkswagen disposera de trois modèles se déclinant, eux-mêmes, en de multiples versions (ID.4, ID.5, ID.Buzz). Avec la Spring, Dacia démontrera qu’il est possible de proposer un véhicule électrique à petit prix. On rajoutera également les lancements des Nissan Ariya et Qashqai, de l’Opel Mokka-e ou encore du Skoda Enyaq IV.



Lancements et prévisions de production de VUL électrifiés en Europe

Démarrage Marque Modèle Usine Plateforme Production série 2021 2022 Février Renault Kangoo Maubeuge CMF-C/D 37 273 131 606 Janvier Volkswagen Caddy Hannover MQB A/B 10 367 14 109 Septembre Mercedes-Benz Citan Maubeuge CMF-C/D 8 335 26 767 Janvier Piaggio Porter Pontedera S-TC/TY 4 707 5 093 Novembre Opel Movano Val di Sangro X2 2 134 12 382 Décembre Ford Transit Connect Poznan MQB A/B 1 596 78 897 Avril Hyundai H350 Kaliningrad TQ 1 103 2 845 Octobre Nissan NV250 Maubeuge CMF-C/D 836 23 329

Des hybrides et PHEV à foison

En 2021, les offres hybrides vont se multiplier. Renault étendra sa technologie E-Tech. Ainsi, les Captur et Arkana recevront l’offre hybride simple, quand la Mégane berline pourra disposer, comme c’est déjà le cas pour le break, de la version rechargeable. Citroën lancera à l’automne la C5 III hybride rechargeable. Fabriquée en Chine, celle-ci s’affranchira de toute proposition diesel, pour miser sur l’hybride rechargeable, dans des versions 180 et 225 ch.



Les allemands ne seront pas en reste également avec, entre autres, les Audi Q3, BMW X3 et Mercedes Classe S et Classe C PHEV. On retiendra également l’arrivée au printemps du Tucson, proposé en version hybride simple et hybride rechargeable, le lancement du modèle EHS modèle pour la marque chinoise MG (PHEV) ou encore celui du Mitsubishi Eclipse Cross (PHEV).



