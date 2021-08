La pandémie a mis à l’arrêt l’industrie automobile pendant plusieurs semaines en 2020. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le volume de production de véhicules (voitures particulières et utilitaires) dans les 5 principaux pays en Europe (Allemagne, Espagne, France, République Tchèque et Royaume-Uni) a ainsi chuté de plus de 20 % l’an passé. Au total, selon les données du cabinet IHS Markit, seuls 13,62 millions de véhicules ont été fabriqués sur le continent (Europe des 28), soit un repli de 23,4 %.



Malgré une résistance plus marquée dans les pays scandinaves, en raison d’une gestion plus souple de la crise sanitaire, les ventes sont tombées à 13,2 millions d’unités, accusant une baisse de 24,5 % par rapport à 2019. Ces derniers mois, production et ventes automobiles ont suivi des courbes bien différentes, occasionnant tantôt un allongement des délais de livraison, tantôt une réduction drastique des stocks chez les concessionnaires. « La production a retrouvé sa vitesse de croisière à partir de septembre 2020 », rapporte Denis Schemoul, analyste chez IHS Markit. En Europe, elle a conclu le dernier trimestre de 2020 à un niveau sensiblement identique à celui de 2019. « Un volume assez élevé dans le contexte que nous connaissons, même s’il convient de rappeler que les chiffres de la fin d’année 2019 n’étaient pas non plus extraordinaires », nuance-t-il.



A LIRE. Les prévisions de ventes des marques automobiles en France en 2021

Un rééquilibrage toujours pas opéré

L’industrie automobile, dont le redémarrage a été bien plus lent que celui du commerce, a véritablement amorcé son rattrapage sur les derniers mois de l’année. « Le second confinement en novembre a provoqué la fermeture des points de vente, et donc une baisse de la demande, tandis que les usines sont restées opérationnelles. Pour autant, nous n’avons toujours pas assisté à un rééquilibrage entre la demande et la production, constate l’analyste. Les usines vont continuer de tourner à un rythme soutenu sur le 1er trimestre 2021, voire au-delà, pour rattraper le retard. L’onde de choc du 1er confinement va donc nécessiter plus d’un an pour que le niveau de la production s’aligne avec celui de la demande ».

En 2020, en raison d’effets de cycle, la chute a été plus prononcée dans certains pays, comme la France, qui a perdu la production de 2008, fabriquée à Vigo, en Espagne (auparavant à Mulhouse), qui n’a pas été compensée par l’arrivée du Mokka à Poissy. Des pertes de volume qui viennent s’additionner à celles des Clio, 208, Grandland et Smart. « Pour Renault, il ne faut pas s’attendre à une forte augmentation de la production en Europe dans les mois à venir car beaucoup de modèles sont importés, à la fois du Maroc via Dacia et de Corée du Sud pour l’Arkana. Quant à la Mégane électrique, fabriquée à Douai, elle n’arrivera que fin 2021 », indique Denis Schemoul.



A LIRE. Renault. Où sont fabriqués les modèles de la gamme ?



La production de VP-VUL en Europe des 28 par constructeur Groupe 2020 Prév. 2021 Evo. (%) Volkswagen 3 876 699 4 559 666 17,6% PSA 2 291 441 2 755 142 20,2% Renault-Nissan-Mitsubishi 1 459 976 1 670 843 14,4% Daimler 1 368 254 1 553 698 13,6% BMW 1 142 164 1 206 773 5,7% FCA 795 019 892 538 12,3% Ford 723 651 882 647 22,0% Geely 454 488 474 675 4,4% Hyundai 445 621 528 959 18,7% Toyota 437 520 538 922 23,2% Tata 339 082 436 549 28,7% Suzuki 120 158 142 628 18,7% Honda 68 999 42 253 -38,8% CNH Industrial 56 304 64 975 15,4% Ferrari 8 422 11 544 37,1% Autres 12 913 35 885 177,9% Total 13 600 711 15 797 697 16,2%

Pénurie de semi-conducteurs

La barre des 20 millions de véhicules produits en Europe s'éloignent

Peu de perturbations liées au Brexit en 2021

Le top 10 des ventes dans l'Europe des 28 Groupe 2020 Prév.2021 Prév.2022 Volkswagen 3127029 3453460 3570048 PSA 2142497 2504302 2577050 Renault-Nissan-Mitsubishi 1887777 2113655 2209078 Ford 957096 1092319 1136107 Daimler 938697 1040788 1077475 FCA 833188 895055 906149 Hyundai 823781 908756 1017619 BMW 809178 886280 919601 Toyota 709128 716764 833162 Geely 278182 303523 315923 Total 13 304 801 14 922 674 15 680 437

Les usines de Volkswagen veulent leurs modèles électriques

Le secteur industriel digérant difficilement les à-coups, des effets collatéraux de la crise sanitaire continuent de toucher certains acteurs de la supply chain. « Nous assistons à une pénurie de puces électroniques à semi-conducteurs à l’échelle mondiale, qui n’affecte pas que l’industrie automobile. Cette situation résulte de la hausse de la demande globale dans de nombreux secteurs, en particulier dans l’électronique grand public. Dans l’automobile, ce sont principalement les voitures électriques qui ont besoin de ces composants et qui sont impactées », souligne Denis Schemoul. Le groupe Volkswagen a été le premier à évoquer cette problématique, anticipant une potentielle perte de production de près de 100 000 unités sur le 1er trimestre 2021 au sein de ses sites en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Mi-janvier, le constructeur allemand avait ainsi annoncé qu’il mettait à l’arrêt, pour plusieurs jours, la production de modèles sur son site historique de Wolfsburg en raison de cette pénurie de semi-conducteurs.A LIRE. Pénurie de puces. Annus horribilis pour l'industrie automobile ? En 2021,, soit une remontée de 16,2 % par rapport à l’an passé (données communiquées mi-janvier). « Nous prévoyons en Europe un volume très inférieur à celui de 2019 (17,7 millions d’unités), qui reste une base de comparaison assez faible. La production automobile avait commencé à décliner en 2018 et de manière encore plus prononcée l’année suivante. Un cycle de reprise va s’étaler jusqu’en 2023 et nous tablons ensuite sur une stabilisation à un niveau inférieur à la production de 2019 ». En y ajoutant les volumes de la Turquie (1,31 million en 2021), IHS Markit table sur un total de 17,14 millions de voitures fabriquées cette année (14,86 millions en 2020). « Nous considérons que nous ne retrouverons pas de volumes supérieurs à 20 millions d’autos, comme en 2017 ou 2018, avant très longtemps, voire plus du tout ».. « C’est encore difficile d’y voir clair à ce stade, note Denis Schemoul. Nous savons qu’il y aura encore une période de transition d’un an, qui permettra de mener les changements qui s’imposent sur le plan administratif. L’accord qui a été trouvé fait partie des plus favorables parmi les 3 ou 4 scénarios qui avaient été envisagés, et provoquera a priori assez peu de perturbations en 2021 ». Il ne fait aucun doute en revanche que les voitures électriques continueront de soutenir les ventes comme la fabrication de voitures en Europe, peut-être même davantage que l’an passé compte tenu des objectifs Cafe encore plus exigeants. Selon le cabinet, la production de voitures électriques devrait enregistrer une croissance d’au moins 95 % en 2021 en Europe. Tesla , qui s’est hissé parmi les principaux acteurs de l’électrique en Europe, apportera-t-il sa contribution à cette progression avec son usine de Berlin ? « L’objectif affiché, qui est très ambitieux, est d’assurer le démarrage au printemps ou à l’été 2021, à un rythme modéré avant une montée en cadence l’année prochaine. Dans la réalité, nous tablons davantage sur un lancement de production en fin d’année, ce qui sera déjà une réussite », considère l’analyste.« Le site de Volkswagen à Hanovre, spécialisé dans les utilitaires, récupère la production de l’ID. Buzz. Mais ce modèle ne compensera pas la perte des volumes du Transporter , dont la future génération sera fabriquée par Ford. L’usine récupère également les modèles électriques les plus chers de Bentley, Porsche et Audi. Au début, quand le groupe allemand annonçait la production de modèles électriques dans telle ou telle usine, celle-ci avait tendance à se plaindre, à l’image de Zwickau qui a perdu les volumes de Passat et de Golf. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Wolfsburg est mécontent et aimerait se voir attribuer la fabrication de voitures électriques. L’engagement a été pris qu’à moyen terme, ce site aura aussi son VE, mais que l’on n’a pas identifié à ce jour »., le chemin risque d’être long avant d’inverser la tendance qui consiste à fabriquer dans des pays à bas coûts en dehors de l’Europe. « Le lancement de voitures électriques n’implique pas forcément une relocalisation de la production en Europe. Quand il s’agit de fabriquer des modèles sur les segments les moins chers de la gamme, les constructeurs vont privilégier la production en Chine, à l’image de Smart, Mini et Dacia, avec la Spring », détaille Denis Schemoul. En 2021, d’autres nouveautés, pas forcément électrifiées, arriveront en Europe en provenance de Chine : la future Citroën C5 , les BMW iX3 et DS 9.A LIRE. Production automobile. Les voitures européennes « made in China »