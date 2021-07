« L’année 2017 avait été de bonne tenue, mais une série de trois hausses de tarifs des manufacturiers pouvait laisser penser que les achats par anticipation allaient avoir des répercussions sur 2018. Il n’en a rien été, ce qui prouve que nos clients ont encore eu une activité soutenue », indiquent de concert, présidente de Profil Plus, et, directeur général.L’activité « grands comptes » en est la meilleure illustration : +12% en 2018, après + 29% en 2017. Et le premier quadrimestre de 2019 est au diapason, +19%. La concurrence avec Euromaster demeure âpre, mais à un niveau qui dépasse largement celui du marché global. « Ces résultats sont le fruit de notre offre de services et de conseils, sans oublier notre démarche de proximité, notre vaste flotte de véhicules d’intervention en étant la parfaite expression », souligne Pascal Audebert, avant de rappeler quelques chiffres : 430 millions de chiffre d'affaires, 3 millions de pneus, quelque 40 investisseurs pour 230 agences et 350 points de services.Les dirigeants de Profil Plus revendiquent l’idiosyncrasie de leur positionnement et savent que leurs principaux concurrents sont les réseaux de manufacturiers. Des réseaux qui ne sont pas tous dans une période faste actuellement, les pertes se creusant même chez certains. Et chez les pure players, loin derrière Allopneus, les difficultés sont aussi légion.C'est le moment d'en tirer parti et pour Pascal Audebert et Marie-Christine Billaud, la croissance de Profil Plus empruntera plusieurs voies : « Au-delà du maintien, voire de l’amélioration, de nos positions en BtoB, numéro 1 sur l’agraire, numéro 2 sur le PL et le génie civil, nous devons prendre un nouvel élan sur le marché BtoC, y compris en VUL. Le marché des flottes, appelé à se développer beaucoup ou énormément à l’avenir, est important et un volet de notre accord avec Roady va dans ce sens. Un autre volet concerne la centrale Prody qui va monter en puissance cette année et en 2020. Elle n’est pas focalisée sur le seul prix et nous parlons de centrale de négociations plus que de centrale d’achat. En outre, nous devons développer de nouveaux services, souvent digitalisés, car c’est aussi tout naturellement une de nos priorités ». D'autres sujets seront développés lors la prochaine assemblée générale du réseau, nous aurons l’occasion d’y revenir.