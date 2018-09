Arval, filiale de BNP Paribas, annonce la nomination decomme directeur d’Arval For Me. Elle aura pour mission de superviser le déploiement stratégique du dispositif « Arval For Me », nouvelle solution digitale qui permet aux particuliers d’avoir accès aux savoir-faire d’Arval, à ses services à valeur ajoutée, ainsi qu’à son réseau de partenaires.« Diplômée de l’ISG (Institut Supérieur de Gestion), âgée de 45 ans, elle a intégré Arval en 1996 et a d’abord occupé différentes responsabilités marketing et d’encadrement commercial au sein de la direction commerciale d’Arval France. A partir de 2008, elle rejoint SME Solutions France et participe à la transformation du dispositif de vente à distance, au développement commercial et des partenariats. En 2014, elle devient Directeur du Consulting d’Arval France », rappelle Arval par voie de communiqué.Simultanément,, 42 ans, diplômé de l’Ecole de Gestion et de Commerce (E.G.C.), succède à Barbara Gay à la direction du consulting d’Arval France. Après avoir débuté sa carrière chez Michelin en tant que responsable technique commercial, il rejoint Arval en tant qu’ingénieur commercial en 1999, puis occupe différents postes, dont celui de directeur des ventes de la filiale Public LLD, où il met en œuvre la stratégie commerciale, pilote l’activité et encadre trois pôles de production. En 2015, Régis Masera est nommé consultant senior au département consulting d’Arval France, où il participe au changement de stratégie, historiquement basée sur une approche intégrée aux actions commerciales, vers une création de valeur indépendante et mesurable.