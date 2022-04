ProovStation, celle qui naquit en 2019 en se spécialisant dans l’inspection automobile automatisée, a réussi son pari. Non seulement cette jeune société a entamé son virage industriel en moins de trois ans d’existence et séduit la France avec son scanner, mais elle est en passe de vraiment conquérir l’Europe. Œuvrant dans 13 pays avec Dekra, BCA ou le groupe Charles André par exemple, ProovStation va consolider sa présence grâce à un accord signé avec PEAC Finance (Pan-European Asset Company), implanté dans 8 pays européens. Le but étant de répondre à la demande grandissante de ce nouveau marché et d’accompagner la clientèle dans le financement des portiques.

Un produit de leasing adapté pour Proovstation

Ils seront ainsi 500 collaborateurs dédiés au développement de la start-up française à travers des solutions permettant de proposer une option de leasing de son produit plutôt que l’achat sur l’ensemble du continent. Plusieurs contrats commerciaux européens auraient déjà été conclus avec le soutien de PEAC Finance, et d’autres seraient en cours pour 2021.



« ProovStation est actuellement en phase de développement avec l'objectif de multiplier par cinq son volume d’affaires dans les douze prochains mois. Nos clients souhaitent standardiser leur processus d’inspection au niveau européen. Il était donc primordial de nous doter d’une capacité de “ passer à l’échelle ” notre modèle économique avec le soutien d’un partenaire qui pourra accompagner notre croissance en Europe. PEAC Finance nous apporte cette flexibilité et cette simplicité nécessaires afin de structurer une offre globale et de répondre à une demande pouvant concerner plusieurs pays pour un même contrat commercial. En outre, les performances de PEAC, déjà prouvées dans plusieurs contrats commerciaux pour les clients de ProovStation, nous permettent de conserver une agilité qui fait partie de notre ADN » déclare Anton Komyza, CFO de ProovStation.



