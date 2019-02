Selon la presse espagnole, la rumeur qui agitait certaines places de marché depuis la fin de l’année 2018 est devenue une réalité et le fonds d’investissements espagnol Asterion Industrial Partners, dirigé par, a pris le contrôle de l’entreprise française Proxiserve, qui fut longtemps intégrée dans la galaxie de Veolia, avant d’être rachetée par le fonds Lacour Capital et dirigée paret ses équipes.L’opération comprend aussi une participation de Mirova et de l’équipe de direction de Stéphane Caine, à hauteur de 20% pour ces derniers. Alors que Proxiserve fait valoir un Ebitda de 55 millions d’euros, la transaction porterait sur une valorisation de 720 millions d’euros.Spécialisée dans les services énergétiques, Proxiserve s’est développée dans le domaine des infrastructures de charge pour véhicules électriques ces derniers temps, en gagnant par exemple des contrats auprès de nombreux constructeurs (Audi, BMW, Citroën, Kia, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo…), et très récemment, en signant un accord avec Easytrip autour de la carte Kiwhi Pass.