, selon les informations divulguées par le groupe. Sachant que PSA a produit 3 870 342 véhicules neufs l'an dernier dans le monde, la proportion est de. Ce qui révèle une certaine stabilité dans la production française. En 2017, PSA avait confié à ses usines hexagonales l'assemblage de 1 107 297 modèles, soit 31,1% de son volume total.Bien des choses ont cependant évolué d'un point de vue industriel pour PSA . L'intégration en année pleine de la marque Opel ou encore l'arrêt de la fabrication en Iran ont chamboulé les volumes globaux et leur provenance. En 2017, Opel avait compté pour 304 339 voitures et 8,5% de l'ensemble fabriqué par PSA.De ce fait, l'Espagne a accru son poids dans la balance industrielle, puisque Opel y possède des usines : 23,6% des PSA sont venues de l'autre côté des Pyrénées l'an passé, contre 17,9% en 2017.La fin des opérations en Iran, selon le voeu de Washington, a elle aussi eu des conséquences industrielles : 443 775 Peugeot 405 et 206 avaient été fabriquées en 2017,. L'an dernier, 141 052 autos ont vu le jour au même endroit, puisque les opérations ont été interdites à partir d'avril. La première usine de PSA en 2018 n'a donc pas été iranienne, mais française :, avec 501 319 unités qui y ont été fabriquées.Le groupe dirigé par Carlos Tavares est beaucoup plus dépendant de l'Europe et de la France que le groupe Renault. Ce dernier a réalisé 750 271 voitures et utilitaires dans l'Hexagone en 2018 , soit 18,2% de sa production mondiale.