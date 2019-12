Testée dans un premier temps en France, en Suisse et en Autriche, avant d’être étendue à d’autres pays européens, la solution Video Check va faire l’objet d’un déploiement au niveau mondial. Conçue pour améliorer « la qualité de service aux clients ainsi que la transparence », en filmant les dégâts et les interventions sur le véhicule, cette application digitale a également contribué aux résultats de l’activité après-vente des affaires, si l’on en croit PSA. « Le déploiement de Video Check a permis la réalisation d’un chiffre d’affaires additionnel de presque 20 millions d’euros. Le taux de transformation moyen, qui s’élève à 50 %, est en progression continue, et grimpe à 67% en octobre », annonce le groupe. En 2019, plus de 72 550 vidéos ont été envoyées, soit plus de 6 600 dossiers par mois. A ce jour, près de 1 900 points de vente sont équipés de cette solution. PSA table sur un total de 4 000 sites d’ici fin 2020 dans 25 pays et l’ensemble des régions du monde.

Tests jugés concluants pour le Service 24/7

L’autre projet de développement concerne le service self réception, rebaptisé Service 24/7, qui permet à un client de déposer son véhicule pour de l’entretien et des réparations en dehors des heures d’ouverture. Le client reçoit par SMS un code qui lui permettra de déposer ses clés à l’heure de son choix dans une borne située à l’extérieur du point de vente, après avoir stationné son véhicule sur les places dédiées. Le service offre également la possibilité de récupérer un véhicule de courtoise, si la demande a été réalisée au préalable par le client. Une phase de test a été menée en fin d’année 2018 au sein des concessions PSA Retail de Massy (Citroën) et de Marseille (Peugeot). Pour ces deux sites, PSA revendique près de 900 clients qui ont utilisé le service 24/7, ces derniers ont attribué une note générale de satisfaction de 4,9/5 en moyenne. PSA prévoit d’équiper plus de 100 nouvelles concessions en 2020 avec ce service.

13,5 milliards d’euros de CA après-vente

Les réseaux des marques du groupe PSA ont enregistré plus de 51 millions d’entrées ateliers dans le monde, représentant un chiffre d’affaires de plus de 13,5 milliards d’euros. Les réseaux Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall dénombrent plus de 19 000 services managers et plus de 21 000 conseilleurs commerciaux services dans le monde.