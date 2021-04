Depuis 2012, nos confrères du Journal de l'Automobile et du JTA récompensent les constructeurs, les groupes de distribution et les marchands dans le cadre des Etats-Majors du VO , sur la base d’initiatives et de développements menés en faveur du véhicule d’occasion et de leurs performances. Pour cette 8édition, qui s’est déroulée le jeudi 16 mai 2019 au Pavillon Dauphine à Paris, les trophées ont été attribués à PSA, au groupe Amplitude et à Sofipel.Déjà récompensé en 2017 (pour Peugeot),mise en œuvre depuis 2016, en France, en Europe et dans le monde. Une offensive qui se poursuit en 2019 via le déploiement du label multimarque Spoticar dans 11 pays européens.Primé en 2016 pour le lancement de son enseigne Easy VO pour le déploiement de son enseigne sous licence de marque. Celle-ci a connu un coup d’accélérateur en fin d’année 2018 en s’implantant au sein du groupe Vulcain, qui exploite Easy VO via quatre centres.Le trophée de la catégorie marchand est revenuUn prix qui récompense « un effort de restructuration en interne sans précédent dans l'histoire de l'entreprise bretonne ». La stratégie marketing a été repensée, via la création d'une équipe dédiée, et l’enseigne Classic Auto Store ainsi que les sites Internet ont été refondus. Deux sites seront inaugurés en 2020 pour développer les ventes à marchands et à particuliers.