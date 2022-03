Après avoir annoncé des résultats commerciaux en recul de 12,8% au premier semestre (à 1,9 million de véhicules), PSA vient de présenter des résultats financiers de bonne facture. Malgré un contexte mondial difficile caractérisé par le recul du marché chinois, les tensions géopolitiques faisant planer des menaces sur les taxes, les incertitudes sur le Brexit (au moment même oùsuccède à…), et le durcissement réglementaire (deuxième phase du WLTP notamment),se réjouit des performances de son groupe, affirmant que les objectifs du plan Push to pass sont plus que jamais confirmés.Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 38,3 milliards d’euros, en repli de 0,7% par rapport à la même période de référence 2018, mais la marge opérationnelle a progressé de 0,9 point, à 8,7%. Le bénéfice net part du groupe a atteint 1,8 milliard d’euros, soit 351 millions d’euros de plus qu’au premier semestre 2018.Ces résultats s’expliquent par la bonne performance du groupe en Europe, qui concentre désormais 88% de ses ventes. De fait, PSA est moins exposé au ralentissement chinois, un marché sur lequel il a perdu pied, tandis que l’arrêt de l’activité en Iran ne pèse pas sur les comptes (recettes non consolidées). Sans jouer les Cassandre, il convient donc de ne pas succomber à un élan euphorique.Pour l’exercice 2019, PSA table sur un recul du marché de 1% en Europe, de 4% en Amérique latine, de 7% en Chine, tandis que la Russie devrait enregistrer une croissance de 3%. Carlos Tavares confirme l’objectif d’une marge opérationnelle de 4,5% en moyenne sur la période 2019-2021.