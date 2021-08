[Article mis à jour le 12 avril 2021] Le 10 avril 2021, environ 800 personnes ont défilé près de l'usine de Douvrin pour protester contre la délocalisation de la production du moteur essence en Hongrie, synonyme de "mort programmée" de l'usine, selon des syndicats, cités par l'AFP. "Sans cette production-là, on sera contraint de fermer l'usine. La délocalisation sonne la fin pour nous", prédit Joël Petit (CFDT).

Une délocalisation qui passe mal

Avec l’accélération de l’électrification des voitures, de nouveaux emplois se créent, mais d’autres sont amenés à disparaître avec la chute de la production des moteurs thermiques. Et la transition ne se fait pas sans difficultés ni remous. Telle est la situation à laquelle se trouve confronté le site industriel Français de mécanique du groupe Stellantis (ex-PSA), implanté à Douvrin. Celui-ci produit trois familles de moteurs : deux à essence, le EB Turbo PureTech (lancé en 2013) et le moteur EP (avec une version PHEV depuis 2019), et le bloc diesel DVR (lancé en 2017). Tandis que la fabrication de ce moteur diesel va prendre fin en 2022, le groupe Stellantis a annoncé le 25 février 2021 que la prochaine génération du quatre-cylindres à essence EP sera délocalisée de l’usine de Douvrin vers celle d’Opel à Szentgotthárd (Hongrie).

Des élus "trahis et floués"

Une décision qui ne passe pas au sein du syndicat mixte qui gère le Parc des industries Artois-Flandres (Siziaf). « Alors que le Siziaf travaille depuis plus d’un an avec PSA pour réaliser un important aménagement public pour desservir au mieux le site compacté dès 2023, alors que l’État prône la relocalisation des investissements productifs en France et notamment dans le cadre de France Relance, alors que Bpifrance est actionnaire de PSA et que, par l’intermédiaire de cette participation, l’État Français participe au capital de PSA, c’est avec stupéfaction, déception et colère, que l’annonce a été accueillie par les élus du Siziaf, qui se sentent trahis et floués », réagit le syndicat dans un communiqué. Selon lui, cette délocalisation « fait peser une lourde menace sur l’avenir du site PSA Douvrin et de ses 1500 salariés ». Né en 1969 du rapprochement entre Peugeot et Renault, ce site industriel comptait 5 700 salariés en 2003 et produisait plus de 2 millions de moteurs par an. Il ne fabriquera donc plus que le moteur EB turbo PureTech, dont le « devenir est incertain », selon le syndicat mixte, compte tenu des investissements requis pour répondre aux nouvelles normes européennes.

Le 24 mars 2021, les élus du Siziaf ont pris la décision de voter une motion dans laquelle ils demandent que Stellantis « revienne sur sa décision en maintenant les investissements sur le moteur hybride EP à Douvrin en 2023, comme il l’avait prévu initialement, et que le groupe présente de façon explicite l’avenir du site de Douvrin et ses évolutions sur les cinq prochaines années ».



Moteurs thermiques et batteries, une transition incertaine

En 2015, quand le site comprenait encore 3 000 salariés, PSA avait annoncé un plan de compactage destiné à le rendre plus compétitif et ainsi à éviter sa fermeture. Ce plan a permis de réduire par deux la production, passant de 2 millions d’unités par an à 1 million, de concentrer la production de trois moteurs sur deux bâtiments ou encore de diviser par deux les effectifs. Ce compactage, en offrant des disponibilités foncières exploitables, s’est également révélé bénéfique à l’heure de désigner le site industriel préposé à la production des batteries pour les voitures électriques. En effet, la coentreprise Automotive Cells Company (ACC), détenue à parts égales par Stellantis et Total via sa filiale Saft, a annoncé qu’elle allait implanter sa “gigafactory” au sein du site de Douvrin, pour un démarrage de la production fin 2023. Une annonce saluée par le syndicat mixte du Parc des industries Artois-Flandres mais aussitôt assombrie par le choix de délocaliser le moteur EP en Hongrie. Le Siziaf considère que les emplois promis par ACC en 2025 ne pourront pas compenser les 1 500 perdus à court terme.



