Les ventes mondiales de PSA ont donc chuté de 12,8% au premier semestre 2019, à 1,9 million de véhicules, notamment sous l’effet de l’arrêt total de l’activité en Iran. Autre point noir, la dégringolade se poursuit en Chine (-62,1%). Le groupe explique toujours travailler avec ses partenaires pour tenter de retrouver la voie du dynamisme commercial et d’abaisser le seuil de rentabilité. Le groupe a aussi subi des vents contraires en Amérique latine (-29,3%), durement frappé par l’effondrement du marché argentin.Pour trouver des motifs de satisfaction, il faut se tourner vers l’Europe où les ventes sont restées robustes (+0,27% sur un marché en recul de -2,4%). Le groupe y renforce sa part de marché (17,4%, soit 0,3 point de mieux), avec une bonne orientation dans le G5 : Allemagne (+0,1 point), Espagne (+0,1 point), France (+0,7 point), Italie (+1,1 point) et Royaume-Uni (+0,2 point).Dans la zone MEA, le groupe a aussi enregistré quelques bonnes performances, notamment au Maroc (+4,7), Algérie (+2,7) et en Egypte (+3,5). Il reste pénalisé par l’Iran et par la chute vertigineuse du marché turc., président de PSA, préfère voir le verre à moitié plein : « Nous avons renforcé nos positions en Europe et avec le lancement de la production dans l’usine de Kénitra (Maroc), nous préparons une offensive commerciale dans la zone MEA. En outre, notre stratégie d’électrification de la gamme suit son rythme ». Neuf lancements sont ainsi programmés (4 modèles 100% électriques avec DS 3 Crossback E-Tense, e-208, e-2008 et Corsa-e et 5 modèles hybrides avec 3008 HYbrid & HYbrid4, 508 & 508 SW HYbrid, Grandland Hybrid4, DS 7 Crossback E-Tense 4x4, Citroën C5 Aircross SUV Hybrid).Toutefois, il apparaît que le groupe reste trop dépendant de l’Europe, qui représente désormais 88% de ses ventes. Et au niveau mondial, seule la marque DS Automobiles a vu ses ventes augmenter en volume (+1,46%) sur les six premiers mois de 2019, tandis que Peugeot a cédé 23,7%, Citroën 6,4% et Opel-Vauxhall 0,67%.