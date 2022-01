[Article mis à jour le 18/09/2020] Les groupes automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles fusionneront bien début 2021 sous la nouvelle entité baptisée Stellantis. Mais si l’opération n’est pas remise en cause, elle est quelque peu modifiée en lien avec les ravages économiques que laisse derrière lui le Covid-19. Par voie de communiqué du lundi 14 septembre 2020, il est écrit que « Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) et Peugeot S.A. (groupe PSA) ont accepté de modifier certains termes de leur accord engageant de fusion à 50-50 pour créer Stellantis, le quatrième constructeur automobile mondial par ses volumes » : « Les parties ont accepté ces modifications en prenant en compte l’impact sur les liquidités de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’industrie automobile, tout en préservant la valeur économique et les grands équilibres qui figurent dans l’accord initial de rapprochement. Les modifications ont été approuvées à l’unanimité par les conseils des deux entreprises, avec le fort soutien de leurs actionnaires de référence. L’engagement d’Exor, du groupe familial Peugeot, de BPI France et de Dongfeng Motor Group (DFG) est réaffirmé. »



PSA et FCA prévoient un dividende fixé à 2,9 milliards d'euros

La principale condition revue et corrigée concerne le dividende exceptionnel que devaient recevoir les actionnaires de FCA avant la fusion. « Le dividende exceptionnel à distribuer par FCA à ses actionnaires avant la signature finale est fixé à 2,9 milliards d’euros (5,5 milliards d’euros précédemment), alors que les 46 % d’actions détenues par le groupe PSA dans Faurecia seront distribuées à l’ensemble des actionnaires de Stellantis, juste après la signature finale et à la suite de l’approbation par le conseil d’administration de Stellantis et de ses actionnaires, peut-on lire. En conséquence, les actionnaires respectifs de FCA et du groupe PSA recevront l’équivalent de 23 % du capital de Faurecia (capitalisation de 5,867 milliards d’euros à la clôture du marché le 14 septembre 2020), tandis que leur participation à 50-50 dans Stellantis – un groupe qui disposera désormais de 2,6 milliards d'euros de liquidités supplémentaires à son bilan – restera inchangée. »

Carlos Tavares (PSA) et Mike Manley (FCA) restent confiants

Dans cette note, il est également mentionné la distribution de 500 millions d’euros aux actionnaires de chaque entreprise avant la signature finale, ainsi que la distribution de 1 milliard d’euros aux actionnaires de Stellantis après la signature finale, suivant les performances et les perspectives des deux entreprises, ainsi que des conditions de marché dans la période intermédiaire.

Carlos Tavares, président du directoire de PSA, est confiant : « Avec cette nouvelle étape décisive, nous avançons tous ensemble vers notre but dans les meilleures conditions possibles et avec des perspectives renforcées pour Stellantis. »Mike Manley, directeur de FCA, se montre aussi serein : « L’annonce d’aujourd’hui est un nouveau signal fort de notre détermination commune pour assurer à Stellantis les ressources nécessaires dont elle a besoin pour mettre en œuvre ses atouts uniques, son énergie créative et les nombreuses opportunités de création de valeur pour toutes nos parties prenantes. »



A la fin du document, les deux groupes automobiles ont confirmé les autres termes du contrat, qui restent inchangés, soit ceux validés lors de l'accord de rapprochement signé le 17 décembre 2019. PSA et FCA rappellent notamment que Stellantis a un potentiel de création de valeur grâce à des marques historiques fortes, couvrant l’ensemble des principaux segments automobiles : « La nouvelle entreprise bénéficiera d’une taille bien supérieure, afin d’être en mesure d’accélérer le développement de solutions de mobilité innovantes, de technologies de référence pour les véhicules à énergie nouvelle, la conduite autonome et la connectivité. » Aussi, ils ont estimé nécessaire de revoir à la hausse le montant des synergies annuelles récurrentes générées par la création de Stellantis, soit au-delà de 5 milliards d’euros, contre 3,7 milliards d’euros estimés à l’origine.



Deux jours après ces nouvelles modalités de contrat de mariage dévoilées, un autre rectificatif a été envoyé, précisant que les actionnaires acceptent une clause d’incessibilité de leurs actions Faurecia. « Fiat Chrysler Automobiles et Peugeot S.A. annoncent qu’à la demande des deux entreprises et dans le contexte de leur communication récente d’un amendement à leur accord de fusion, les actionnaires Exor, EFP/FFP, Bpifrance et DFG ont accepté une clause d’incessibilité de leurs actions Faurecia, pour une durée de six mois suivant la réalisation du projet de distribution de la participation de 46% du groupe PSA dans Faurecia, à l'ensemble des actionnaires de Stellantis.»