Dans communiqué commun envoyé le 18 décembre 2019, les groupes PSA et FCA ont annoncé avoir signé « un accord de rapprochement engageant » en vue d'une fusion entre égaux de leurs activités. La nouvelle entité formera ainsi le quatrième constructeur automobile mondial en nombre de véhicules vendus, derrière un trio de tête composé du groupe allemand Volkswagen, de l'alliance franco-japonaise Renault-Nissan-Mitsubishi et du japonais Toyota. Ce nouvel ensemble, de plus de 400 000 salariés, affichera un chiffre d'affaires consolidé de près de 170 milliards d'euros et des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules, sous les marques Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall. Son résultat opérationnel courant est annoncé à plus de 11 milliards d’euros et sa marge opérationnelle s’élèvera à 6,6 %, sur la base des résultats agrégés de 2018.

Des synergies et surtout des économies

Ce rapprochement apportera « des capacités d’investissement renforcées pour la nouvelle entité afin de relever les défis d’une nouvelle ère de mobilité durable, exposent les deux groupes. La nouvelle entité sera particulièrement bien placée pour offrir des solutions innovantes, propres et durables, afin d’assurer la mobilité partout dans le monde. Les gains d’efficience liés à des volumes plus élevés et au rapprochement des forces et compétences clés permettront à la future entité de proposer les meilleurs produits, technologies et services à tous ses clients, mais aussi de faire face avec une agilité accrue aux transitions en cours dans un secteur automobile particulièrement exigeant ». Cette fusion permettra également de générer « des synergies en année pleine estimées à environ 3,7 milliards d'euros, sans fermeture d’usine liée à cette transaction, insistent PSA et FCA. Elle permettra des économies liées aux technologies, aux produits et aux plateformes qui devraient représenter environ 40% des 3,7 milliards d'euros de synergies. La nouvelle entité espère aussi réaliser des économies sur les achats (effet d'échelle et alignement sur le meilleur prix, également 40% des synergies). Les 20% restant proviendront d'autres domaines : marketing, informatique, frais généraux et logistique ».

« Des grands groupes agiles et intelligents »

« Notre fusion est une formidable opportunité de prendre une position plus forte dans l'industrie automobile, alors que nous cherchons à maîtriser la transition vers une mobilité propre, sûre et durable et à offrir à nos clients des produits, technologies et services au meilleur niveau », a déclaré Carlos Tavares, le président du directoire du groupe PSA. « Les deux entreprises ont traversé des temps difficiles et sont devenues de grands groupes agiles et intelligents », a commenté pour sa part Mike Manley, PDG de Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

46 % du CA sera réalisé en Europe

L’implantation mondiale de la nouvelle entité, jugée « équilibrée et rentable », bénéficiera de la force de FCA en Amérique du Nord et en Amérique Latine ainsi que de la position solide de PSA en Europe. L’équilibre géographique du nouveau groupe sera nettement renforcé : 46 % de son chiffre d’affaires sera réalisé en Europe, 43 % en Amérique du Nord (sur la base des chiffres agrégés de 2018). Les deux acteurs ajoutent que cette fusion constituera « une opportunité pour redéfinir la stratégie dans les autres zones ». La société mère de la nouvelle entité sera basée aux Pays-Bas mais restera cotée à Paris, Milan et New York. John Elkann, actuel président de FCA et héritier de la famille Agnelli, présidera le nouveau conseil d'administration, tandis que Carlos Tavares deviendra directeur général du groupe fusionné.