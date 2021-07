Couverture et services élargis

Les deux partenaires avaient déjà signé un contrat-cadre en 2009. De son côté, Opel était déjà partenaire d’ARC depuis 1993. ARC Europe Group est un conglomérat qui réunit les plus importants automobile clubs locaux : l’ADAC allemand, l’AA anglais, ACI (Italie), TCS (Suisse), ANWB (Hollande), RACE (Espagne), etc… L’objet de ce partenariat resserré s’inscrit dans le cadre du lancement du programme SARA de PSA (European Service Activated Roadside Assistance).ARC Europe Group aura effectué près de. Il s’agit dorénavant d’étendre la couverture à 43 pays (dont la Russie et la Turquie), et de proposer, ceux-ci étant appelé à un développement important dans les différentes gammes.Les deux entreprises souhaitent également proposer aux utilisateurs une palette plus large de services connectés, tandis que ce rapprochement permettra aussi d’avoir « un seul outil pour rapporter et mesurer la satisfaction des clients ». De la sorte, ARC Europe Group va dorénavant « couvrir au moins 20 millions de clients et 12,5 millions de véhicules sous garantie », l’accord étant établi pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.