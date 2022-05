Position dominante

Alors que le mariage annoncé entre Renault et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) avait échoué, il apparaissait ces derniers mois que rien n'arrêterait l'union entre PSA et FCA . Et pourtant. Selon la presse italienne, la Société Générale aurait émis un rapport, visiblement consulté par la Rai, qui expliquerait toutes les réticences de la banque à l'égard des deux constructeurs.D'après la Rai en effet, "il est temps de revoir les modalités de la fusion entre PSA et FCA" car aucune des deux entités ne pèserait le poids financier initialement annoncé.La banque recommanderait de ce fait d'utiliser l'article 7 de l'accord, qui dit que celui-ci peut être modifié "en cas de conditions matérielles différentes".Là n'est pas le seul écueil concernant les groupes dirigés par Mike Manley et Carlos Tavares.. Le souci porterait sur les véhicules utilitaires : PSA et FCA travaillent ensemble de longue date, notamment au travers de l'usine Sevel, en Italie. Les utilitaires Fiat, Peugeot et Citroën sortent effectivement des mêmes chaines, seul leur logo change., ce qui est contraire aux lois de Bruxelles.La Société Générale n'a pas été en mesure de confirmer la véracité des informations divulguées par la Rai.A lire : FCA et PSA accélèrent dans leur projet de fusion