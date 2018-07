Le groupe PSA confirme aujourd'hui qu'il va lancer un service d’autopartage à Paris sous le pavillon Free2Move. L’objectif est de le déployer au cours du dernier trimestre 2018 par le biais d’une flotte de quelque 500 véhicules, dans une première phase. Il s’agira de proposer des véhicules électriques du groupe et sachant qu’ils ne sont pas de dernière génération, l’offre de services associés sera déterminante.Rappelons que la marque de mobilité Free2Move, lancée en 2016 par PSA, revendique aujourd’hui plus d’un million de clients, via une flotte mixte de plus de 65 000 véhicules déployés dans plus de 10 pays. Le succès de l’offre emov à Madrid (180 000 utilisateurs) fait office de benchmark au sein du groupe.« Après le lancement de Free2Move App, nous mettons à disposition des parisiens notre savoir-faire en mobilité urbaine à travers notre offre d’autopartage électrique, de qualité et pérenne. Ceci est notamment possible grâce à la bonne collaboration que nous avons nouée avec la Mairie de Paris », commente sobrement, membre du comité exécutif du groupe PSA et directrice des services de mobilité et connectivité du groupe.