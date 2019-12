Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice 2019, selon les dernières données de l’Association française des sociétés financières (ASF), la location avec option d’achat a représenté 12,8% des financements de voitures d’occasion. Devenue prépondérante sur les ventes de voitures neuves, avec une part de 75,5% des financements, la LOA connait un engouement similaire depuis plusieurs mois sur les transactions de VO : +45,6% à fin octobre 2019. Les constructeurs ne s’y trompent pas et adaptent désormais leurs offres pour répondre à cette tendance. Le groupe PSA, qui a déjà amorcé ce mouvement il y a plus de deux ans sur les vitrines digitales Occasions du Lion et Citroën Select, se positionne comme « le premier » à pousser la location avec option d’achat sur les annonces des VO des concessionnaires diffusées sur des sites d’infomédiaires.

Depuis plusieurs jours, cette option est désormais proposée sur le site occasion.largus.fr pour l’ensemble des VO labélisés présents dans les points de vente des marques Peugeot, Citroën et DS. « L’objectif est de proposer une même offre de financement, et ce quel que soit le support, pour ainsi assurer une continuité et une cohérence dans le parcours clients », explique Patrick Pouletty, directeur marketing & digital chez PSA Finance France, qui estime que plus de 50% du stock VO des concessionnaires est désormais éligible à la location avec option d’achat.

Trois durées d’engagement

Via le nouveau module « trouver un financement », l’Internaute peut choisir sur la vitrine occasion.largus.fr le loyer qu’il souhaite payer. Sur chaque annonce, apparait toujours le prix de vente global, désormais complété de la mensualité (« à partir de » ; sur 60 mois) et du montant du premier loyer. En cliquant sur le bouton « simuler votre financement », l’acheteur peut ensuite ajuster son apport (de 0 à 50% du prix du véhicule) et la durée de son engagement (36, 48 ou 60 mois).

Augmenter le taux de pénétration en financement VO

Une fois que le particulier a obtenu un « accord de principe » de la part de Credipar (après avoir rempli un formulaire), il est mis en contact avec le point de vente. A ce stade, il ne s’agit pas de souscrire un contrat 100% en ligne, mais davantage d’apporter un service additionnel au réseau. « Nous envoyons aux distributeurs des leads vraiment qualifiés. L’enjeu est de prendre position le plus tôt possible dans le parcours client pour ainsi contribuer à l’augmentation du taux de pénétration en financement VO au sein des points de vente », poursuit Patrick Pouletty. Le financement sur les véhicules d’occasion est symbolisé par les offres Pack Perspectives Occasion (Peugeot) et Give Me 5 (Citroën).