Nouveau rebondissement dans l’affaire des travailleurs polonais PSA en France : ils sont finalement là. Ces salariés qui travaillent d'ordinaire dans l'usine polonaise de Gliwice, où est produite l'Opel Astra, sont bien arrivés dans le Nord : "Il n'ont pas l’habitude de travailler sur des utilitaires et des voitures particulières que nous construisons ici, mais c'est à peu près la même chose, ils vont apprendre les standards rapidement", souligne Franck Théry, secrétaire général de la CGT PSA Hordain. Mais d’après le responsable de la communication du site, Jean-Pierre Papin, ils sont tout de même "quasi-opérationnels tout de suite".

124 salariés polonais chez Hordain PSA

Manque peut-être la barrière de la langue. Avant la visite officielle de leur nouveau lieu de travail temporaire, la nouvelle équipe composée de 124 Polonais a suivi le jeudi 18 juin 2020 à son arrivée "un parcours d'accueil à l'aide de traducteurs et a notamment pris connaissance du protocole sanitaire et de l'historique du site". Le lendemain, tous ont donc intégré leurs unités respectives, soit le montage, le ferrage et la peinture. Selon la direction, ces effectifs étrangers ont répondu présents pour soutenir la forte activité industrielle et aider les quelques 530 personnes sur place, dont une majeure partie est composée d’intérimaires. PSA souhaitait au départ que ce renfort (3e équipe) soit composée quasi-intégralement de main d’œuvre étrangère, majoritairement polonaise, ce qui avait provoqué l'ire des syndicats et poussé le gouvernement à mettre la pression sur le constructeur automobile pour revoir sa copie. Finalement, cette nouvelle équipe a été réduite, mais le groupe PSA recherche encore 174 salariés et intérimaires dans ses usines européennes.



Même si elle était réticente, la CGT a su bien accueillir ses nouveaux collègues arrivés en bus, à l’aide de tracts et banderoles : "La direction de PSA vous fait venir travailler ici en France à 1 200 km de vos foyers. Sachez que vous n'êtes pas nos ennemis mais nos collègues de PSA". Et d’ajouter : "Notre adversaire, c'est notre patron commun : la direction de PSA qui profite de la crise pour nous pousser à travailler à des milliers de kilomètres de chez nous pour son plus grand profit".