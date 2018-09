Deux ans après le lancement de sa marque Free2Move , PSA annonce l’arrivée de son service d’autopartage dans la ville de Wuhan, en Chine. Baptisée Yiweixiang Free2Move Carsharing, l’offre est disponible dans la zone de développement économique et technologique de Wuhan via une flotte de 300 véhicules électriques. Le modèle choisi est le E30 de Dongfeng. Free2Move sera étendu progressivement à l’ensemble de la ville de Wuhan et la flotte atteindra les 3 000 véhicules (pas 100% électrique) au cours de l’année 2019.Ce service est piloté par la co-entreprise Fengbiao Company, qui réunit trois acteurs : PSA (50 %), Dongfeng Electric Vehicle (30 %) et Wuhan Electric Vehicle Demonstration (20 %).PSA déploie déjà son service d’autopartage à Madrid (sous la marque emov) et bientôt à Paris L’application Free2Move, qui propose d’accéder aux offres d'autopartage de voitures et de vélos de différents opérateurs, est disponible dans 12 pays, dont à Seattle, aux Etats-Unis PSA revendique plus de trois millions de clients utilisateurs en Europe et en Amérique du Nord.