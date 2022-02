Le groupe PSA a vendu 121 060 véhicules dans le monde en mai 2020, subissant une chute de 63,6% par rapport au même mois de l’an passé (332 249 unités à l’époque). Le repli est toujours aussi vertigineux, mais le volume a cependant nettement augmenté par rapport à avril 2020 (53 602 véhicules vendus).

Les ventes des marques de PSA dans le monde en mai 2020

Peugeot : 53 466 unités (-60,2%)

Citroën : 42 025 (-56,2%)

Opel-Vauxall : 23 470 (-75%)

DS : 2 099 (-73,7%)

Performances encourageantes en Afrique Moyen Orient pour PSA

La relance du marché chinois est perceptible dans les chiffres puisque le groupe français a décroché de « seulement » 24,4% (-44% en avril). Citroën y a vendu 4 739 véhicules, enregistrant même une progression par rapport à l’an passé (+2,4%). Les ventes de Peugeot ont chuté de 59,2% et. En mai, PSA a particulièrement souffert en Europe, avec un recul de 65,3%, à 101 123 unités.A LIRE. L'entretien de Béatrice Foucher, directrice générale de DS Automobiles

Au cumul des cinq premiers mois de 2020, les ventes de PSA dans le monde sont en recul de 47,2%, à 801 686 véhicules. C’est en Chine que le groupe automobile souffre le plus : -65,8%, à 17 245 unités. La marque DS n’y a par exemple vendu que 62 modèles depuis janvier. Le recul se révèle également important en Europe (-49%) et en Amérique Latine (-44,5%). En revanche, l’offensive du groupe dans la zone Afrique Moyen Orient se confirme en 2020, avec une hausse des ventes de 3,1% (56 441 unités). A noter aussi une baisse plus légère dans la zone Eurasie (-13,1%), avec certes des volumes plus confidentiels (4 375 unités).



A LIRE. PSA Maghreb : « Avec la 208 produite au Maroc, nous serons leaders »



Depuis janvier, l’Europe représente 85% des ventes de PSA dans le monde.

Les ventes des marques de PSA dans le monde sur cinq mois