Précédemment responsable des opérations Free2Move Lease, Cyrille Moreau aura pour principale mission de diriger les opérations ventes et marketing BtoB du groupe PSA au niveau mondial et travaillera en étroite collaboration avec les équipes de direction ventes et marketing.

Cyrille Moreau doit "porter l'approche TCO"

Selon PSA, "l’entité BtoB définit l’approche métier, la stratégie et la politique commerciale ‘BtoB’ pour atteindre les objectifs fixés par les marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Vauxhall. En parallèle, elle développe des accords-cadres avec les grands comptes internationaux. Et, elle est également en charge de porter l’approche TCO (Total Cost of Ownership) dans le groupe en amenant le point de vue client auprès des équipes projets et autres directions. Pour ce faire, elle se compose d'un service International BtoB Sales & grands comptes & location courte durée et d'un service International BtoB Development & Total Cost of Ownership".



Cyrille Moreau a passé plus de 20 ans de carrière sur les sujets liés aux professionnels de l'automobile et du véhicule d’occasion, il s’est donc forgé une grande connaissance des attentes clients. "Il s’attachera à accompagner la clientèle BtoB dans ses besoins de mobilité, que dans la réduction de son empreinte CO2, en lui proposant les technologies ‘leader’ développées par les marques", a ajouté le groupe.