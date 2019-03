Parmi les nombreux chantiers du groupe PSA, la pièce de rechange et le véhicule d’occasion figurent en bonne place depuis maintenant trois ans. Le groupe français, qui a d’abord démontré ses ambitions en France et en Europe, est désormais particulièrement actif en Chine. Ainsi, après la prise participation en 2019 dans le capital de la société FengChe , spécialisée dans la gestion des véhicules d'occasion, et l’entrée l’an passé au capital des distributeurs de pièces chinois UAP et Jian Xin , PSA passe de nouveau à l’action dans « l’Empire du Milieu ».Il vient en effet d’annoncer l’acquisition de la société Longstar, un grossiste en pièces automobiles basé dans la province du Fujian. Ce dernier dispose de. Il alimenteprovenant de 18 fournisseurs internationaux. Avec cette acquisition, PSA entend « accélérer la croissance des ventes de ses pièces multimarques, dont celles de la gamme Eurorepar ». En Chine,, qui couvrent 55 % des besoins des garages indépendants.« Par sa clientèle existante, Longstar contribuera également à l’expansion du réseau Euro Repar Car Service en Chine qui, après 18 mois, compte déjà 480 garages. Avec 4 000 garages d’ici à 2023, le pays contribuera le plus fortement au déploiement du réseau à l’échelle mondiale, qui devrait compter 10 000 garages à cette date », indique PSA.Cette acquisition va également contribuer à élargir le maillage géographique de PSA dans le pays, qui s’appuie sur Jian Xin dans la région de Shanghai et sur UAP dans la province du Shandong.« La Chine sera prochainement le premier marché aftermarket du monde. Nous y avons des ambitions très élevées et c’est pourquoi nous y prenons d’ores et déjà des positions fortes et y établissons une large couverture géographique », commente Christophe Musy, directeur de PSA Aftermarket. Des ambitions qui vont donc se matérialiser par le biais de ses distributeurs Jian Xin, UAP et Longstar, de sa coentreprise DPCA et d’accords commerciaux avec des partenaires tels que YouErKuai, à Guangzhou.