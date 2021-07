Les ventes de véhicules neufs au 1er trimestre 2019 ne resteront pas dans les annales de PSA : 886 402 VP et VU diffusés dans le monde , soit -6,1% si l'on ne tient pas compte de l'arrêt des ventes en Iran. Pour le groupe Renault, l'affaire s'est révélée quasi-identique : 908 348 voitures et camionnettes vendues au cours des trois premiers mois de l'année , soit -5,6%.Des chiffres globaux qui cachent évidemment bien des performances et contreperformances au sein de chaque marque. En voici le détail, toujours au niveau mondial :1) Renault Twingo, 22 067 (-12,7%)2) Opel Adam, 19 198 (+91,6%)3) Peugeot 108, 15 229 (-0,4%)4) Citroën C1, 13 817 (+11,4%)5) Opel Karl, 12 524 (-8,9%)1) Renault Clio, 109 647 (+6,9%)2) Renault-Dacia Sandero, 102 228 (-1,3%)3) Peugeot 208, 69 600 (-14,9%)4) Opel Corsa, 64 553 (+11,5%)5) Citroën C3, 64 503 (+12,2%)1) Renault Mégane, 60 759 (-16,1%)2) Peugeot 308, 44 434 (-19,8%)3) Opel Astra, 37 129 (-27,1%)4) Citroën C4 Cactus, 19 089 (+11,9%)1) Opel Insignia, 17 008 (-19,6%)2) Peugeot 508, 10 750 (ns)3) Renault Talisman, 4363 (-13,2%)1) Renault Captur, 77 613 (+1,3%)2) Renault-Dacia Duster, 59 979 (ns)3) Peugeot 2008, 47 240 (-12,8%)4) Opel Crossland, 33 373 (+34,6%)1) Peugeot 3008, 58 117 (-12%)2) Renault Kadjar, 30 412 (-17,4%)3) Opel Grandland, 29 223 (+35,8%)4) Citroën C5 Aircross, 22 170 (ns)1) Renault Trafic, 20 687 (+1,7%)2) Opel Vivaro, 18 856 (+32,4%)3) Peugeot Expert, 16 249 (+34,1%)4) Citroën Jumpy, 10 263 (-2,4%)