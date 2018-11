PSA Retail continue de parfaire son réseau de distribution en France, et en particulier à Paris. Le groupe vient ainsi d’inaugurer une concession qui rassemble les marques Peugeot et Citroën et DS au 144-146 boulevard de Grenelle à Paris (15). Depuis 1923, ce site était intégralement consacré à la marque au lion sous l’enseigne commerciale Darl’Mat.. Neuf véhicules sont présentés dans l’espace de 420 mconsacré à Peugeot.Ce site se caractérise par l’intégration du concept Maison Citroën, qui profite d’une surface de 370 mpour accueillir actuellement 9 véhicules, dont les SUV C5 Aircross et C3 Aircross. Après les sites PSA Retail de la rue Saint-Didier (16) et d’Alesia (14), il s’agit du troisième point de vente parisien à accueillir la Maison Citroën.Ouvert depuis février 2018, le DS Store Paris Grenelle constitue l’un des neuf sites opérés par PSA Retail dans le « Grand Paris ». Le nouveau SUV DS3 Crossback était présenté en avant-première à l’occasion de la soirée d’inauguration.En 2019, la concession PSA Retail de Grenelle devrait commercialiser(à l’aide d’un volume additionnel de 300 Citroën), 650 véhicules d’occasion et réaliser 25 000 heures de services après-vente pour le compte des clients des trois marques.