Des rachats ou des créations

Batailles avec les opérateurs privés

Madrid se met en quatre

Comme souvent depuis le déploiement du plan Push to Pass, PSA Retail montre la voie à suivre. Très vite opérationnelle avec ses plaques de pièces Distrigo , la filiale de distribution se montre tout aussi réactive depuis plusieurs mois pour intégrer la marque Opel-Vauxhall au sein de ses concessions, confortant ainsi le virage multimarque amorcé il y a trois ans. En 2018, l’entité a racheté ou ouvertdont dix sites Vauxhall en Angleterre (autour de Londres), trois en France ( Paris 15e, Bois-Colombes et Saint-Quentin-en-Yvelines), quatre en Espagne (dont 3 Valence et 1 à Madrid) et un en Suisse (Zurich). L’an passé,via ces affaires.. Des ouvertures sont notamment annoncées en Allemagne, en Italie et au Portugal. Un nouveau site Opel PSA Retail est également prévu en Île-de-France. La filiale visecette année, ce qui la positionnerait dans le top 10 des distributeurs en Europe. A moyen terme, elle entend figurer dansDeux scénarios président au développement de ce nouveau réseau : les acquisitions, principalement auprès d’opérateurs privés, la création de nouveaux points de vente, permettant ainsi de couvrir les « open point ». Pour PSA Retail, l’enjeu est donc de cibler les concessions Opel qui assurent une optimisation « de son empreinte immobilière dans des zones à coûts d’exploitation élevés ». Ainsi, la filiale concentre à ce jour ses projets au sein des grandes villes. « Le business doit se faire dans le respect des marques du groupe représentées afin de ne pas dégrader le parcours client existant. Le multimarquisme ne vaut que si chaque identité est respectée », soulève Anne Abboud, directrice de PSA Retail. La filiale n’entend pas cependant précipiter les projets avec Opel, admettant que la priorité, dans certaines zones ou pays, est d’afficher de meilleures performances avec les affaires Citroën, DS et Peugeot.Par ailleurs, dans un contexte de forte accélération de la concentration, la filiale doit faire face à l’appétit de certains opérateurs privés. « Il existe un comité d’arbitrage au sein de la marque Opel qui, lors d'une reprise, choisit le profil de l’investisseur qui lui semble plus pertinent et le plus performant. Il ne s’agit pas d’arrangements entre amis mais d’une compétition, où il faut être le meilleur », précise Anne Abboud . A fin 2018, le réseau de PSA Retail en Europe affichaitLe rapprochement des marques Peugeot et Citroën reste, naturellement, le schéma dominant. Concernant Opel, le "mariage", à ce stade, se matérialise plutôt avec la marque Citroën (notamment en France).A Madrid, PSA Retail a récupéré une surface exploitée par un loueur pour y implanter Opel. Les quatre marques du groupe PSA. En 2016, cette concession historique, située au cœur de la capitale espagnole, avait déjà été l a première à introduire le concept de concession trimarque . Les gammes VP et véhicules utilitaires d’Opel sont exposées dans un showroom de 800 m(600mpour Peugeot, 350mpour DS, 700mCitroën et 800mpour le VO). Véritable vaisseau amiral pour le groupe en Espagne, la filiale de Madrid commercialiseUne deuxième concession quadrimarque pourrait voir le jour dans les prochains mois dans un autre pays d’Europe du Sud.Implanté dans dix pays pour la vente de voitures, et aux Pays-Bas pour la seule activité pièces de rechange,. Elle représente entre 21 et 22% des volumes du groupe PSA (à périmètre géographique équivalent).