Paris n'aime pas beaucoup l'automobile, PSA a décidé d'en tirer les conséquences : "PSA Retail prévoit le redéploiement des activités sur ses 25 sites en périphérie de Paris et la fermeture progressive de 11 sites : en 2020, sites de Citroën Nation, Peugeot Bobigny, Citroën République, Peugeot Neuilly, PSA Retail Saint Didier, Peugeot Garches et Citroën Boulogne République" explique un communiqué du groupe. L'année d'après, ce sont les sites de Gare de l'Est (en photo), Peugeot Italie, Peugeot Citroën Alésia et Citroën Bagneux qui subiront le même sort.

Ventes en hausse en Île-de-France et à Paris tout particulièrement

Tout irait pour le mieux ensuite , puisque ces fermetures permettraient d'avoir "un dispositif plus efficient" selon PSA, tout en réduisant "l'empreinte carbone immobilière"...Le constructeur assure que ces fermetures n'auront "aucun impact sur l'emploi", une information que confirme le syndicat FO. Une organisation qui "n'approuve pas cette décision", toutefois : "Le réseau commercial du constructeur a besoin de retrouver rapidement des capacités commerciales ; la coordination FO s'interroge sur le sens et la portée future de ces fermetures :et plus que jamais, la proximité-client constitue un enjeu important" indique le syndicat majoritaire chez PSA.A lire : PSA Retail prévoit 1300 recrutements en Europe

PSA invoque donc "un marché parisien qui se contracte." Les statistiques de vente des véhicules particuliers sont pourtant les suivantes : en Île-de-France, PSA (hors Opel) a vu ses ventes progresser de 5,1% entre 2018 et 2019 (117 939 immatriculations l'an passé). A Paris (toujours hors Opel), les ventes ont progressé de 12,1% en 2019, avec 15 206 Peugeot, Citroën et DS neuves distribuées. Idem dans les Hauts-de-Seine (+9,5%) et en Seine-Saint-Denis (+5,5% en 2019).

L'explication de ces fermetures est sans doute à trouver ailleurs : "" annonce Patricia Bocciarelli, déléguée syndicale centrale de PSA Retail en Île-de-France.

Le 19 mai dernier, L'argus s'était en outre entretenu avec Anne Abboud, la directrice de PSA Retail. Celle-ci avait alors confié qu'au sortir du confinement, "retrouver la rentabilité est la priorité absolue, tout est fait pour".